Vermischtes Freihung

02.04.2017

5

0 02.04.2017

Durch sein langjähriges Engagement als Vorsitzender und Bildchronist der KAB sowie Kassier der Siedlergemeinschaft ist der ohnehin gern gesehene Gesprächspartner sehr geschätzt. Kirche und Glauben haben bei Georg Hoffmann einen hohen Stellenwert.Ihrem lange aktiven Mitglied gratulierten auch die Vorsitzenden der Imkervereine Kaltenbrunn und Weiherhammer, Rudi Prölß und Manfred Bergler sowie Reiner Kunkel und Christian Witt . Auch Thomas Gmeiner und Alex Kummer von der Feuerwehr überbrachten Glückwünsche. "Viel Gesundheit", sagten Sieglinde Koppmann und Pauline Schönberger für die KAB sowie Georg Schieder und Alfred Neubauer für den Siedlerbund. Für den Pfarrgemeinderat gratulierten Hermann Neubauer und Erich Geier . Zum Gitarrenspiel von Schwiegersohn Volker Müller sangen Tochter Petra und Enkelin Sophia nach der Melodie von "Can't help falling in love": "Mein Vater/Opa ist ein kluger Mann, er hilft mir da, wo ich nicht mehr kann ..." Zur unterhaltsamen Feier trugen auch die von Sohn Markus gebotene "Schorsch's Bilderreise über 80 Jahre" sowie das Millionärsspiel á la Günther Jauch bei. Der Jubilar schlug sich sehr wacker und gewann eine viertägige Reise mit Familie in den fränkischen Weinort Sommerach.