Vermischtes Freihung

05.03.2017

05.03.2017

Die Freihunger Jagd wurde neu vergeben. Georg Burger heißt der Auserwählte, der für die nächsten neun Jahre das Revier übernimmt. Im Vorfeld hatte es Unstimmigkeiten gegeben.

Flächen eingearbeitet

Mindestgröße erreicht

Zuschuss von Gemeinde

Bei der Jahreshauptversammlung informierte Jagdvorsteher Willi Müller in seinem Jahresrückblick, dass nach der Erschließung des Gewerbegebiets Freihung-Nord und der Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage die bejagbare Fläche der Freihunger Jagd unter die geforderten 250 Hektar gefallen ist. Eine Neuverpachtung wäre so nicht möglich gewesen.Zusammen mit der Jagdbehörde habe man nach einer Lösung gesucht. Wie Müller erklärte, wurde bei Überprüfung des bisherigen Jagdkatasters festgestellt, dass bei der Abrundung der Flächen an den Ortschaften großzügig verfahren worden war.Mit Unterstützung durch Markus Ohla von der Bauverwaltung der Gemeinde seien diese Gebiete in den neuen Kataster eingearbeitet worden, womit das Revier die erforderliche Mindestfläche von 250 Hektar erreicht habe. So sei es auch möglich, die Jagd neu zu verpachten. Abschließend bedankte sich Müller bei den bisherigen Pächtern Hans Renner und Georg Burger für die gute Zusammenarbeit.Vor der Vergabe informierte Willi Müller, dass die beiden Jagdpächter angekündigt hatten, die Jagd nicht mehr gemeinsam übernehmen zu wollen. Der Vorstand habe sich daraufhin beraten, zu welchen Bedingungen man die Jagd weiter verpachtet, und die Jagdpächter gebeten, ein überzeugendes Angebot abzugeben.Hans Renner bedauerte, dass es zwischen ihm und Georg Burger zu Unstimmigkeiten gekommen sei. Er wolle deshalb die Jagd zu den Bedingungen wie vor neun Jahren mit einigen von ihm gewünschten Einschränkungen pachten. Der Vorstand war mit Renners Angebot nicht einverstanden.Auch Georg Burger bewarb sich und war mit den von der Jagdgenossenschaft vorgelegten Bedingungen komplett einverstanden. Die Jagdgenossen diskutierten die beiden Angebote - vorher hatten die beiden Bewerber den Raum verlassen müssen.Nach der Abstimmung gab 2. Bürgermeister Helmut Klier das Ergebnis bekannt: Die Jagdgenossen hatten sich für Georg Burger als neuen Jagdpächter entschieden. Klier hob die gute Zusammenarbeit der Freihunger Jagdgenossenschaft mit der Gemeinde hervor. Den Wegebau im Revier werde die Kommune auch weiterhin mit einem Zuschuss von 40 Prozent unterstützen.