Vermischtes Freihung

04.04.2017

04.04.2017

Thansüß. Die Jagdgenossenschaft Thansüß hat einen neuen Pächter für den Bogen II: Andreas Kubizek aus Pegnitz erhielt den Zuschlag. Der bisherige Pächter Richard Strehl aus Weiden hatte auf eine erneute Vertragsverlängerung verzichtet. 33 Jagdgenossen beteiligten sich an der Neuvergabe.

Kurze Wege

Übernimmt Wildschäden

Im Vorfeld hatte reges Interesse an der Jagdvergabe geherrscht. Letztlich lagen drei schriftliche Angebote vor. Die Bewerber erhielten Gelegenheit, sich und ihre Absichten insbesondere hinsichtlich der Präsenz im Revier und der Mitbegeher vorzustellen.Nach Verlesen der schriftlichen Gebote in Abwesenheit der Kandidaten kam in der Diskussion zum Ausdruck, dass die Jagdgenossen sehr viel Wert auf kurze Informationswege legen. Bei auftretenden Problemen mit dem Wild sollte ein Ansprechpartner in der Nähe sein, hieß es.Die Erreichbarkeit gab bei annähernd gleich hohen Angeboten schließlich den Ausschlag für die Wahl des neuen Pächters Andreas Kubizek, Geschäftsführer einer Maschinenbaufirma in Pegnitz. Sein Konzept mit den örtlichen Mitbegehern fand die größte Zustimmung. "Wildschäden werden, so sie denn entstehen, vollständig übernommen", versprach der Waidmann. Die Versammlung legte fest, welche Baumarten zu entschädigen seien.Vorsteher Eckhard Neumann beglückwünschte den neuen Jagdpächter, der anschließend mit seinem Beitrag für eine gelöste Atmosphäre sorgte.