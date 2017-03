Vermischtes Freihung

16.03.2017

7

0 16.03.2017

Mit einer bewährten Führung geht die Feuerwehr Freihung in die kommenden fünf Jahre. Bei der Jahreshauptversammlung wurden Vorsitzender Günter Ernst und sein Stellvertreter Josef Götz in ihren Ämtern bestätigt.

Viele Veranstaltungen

Lob für Engagement

Vorstand Vorsitzender: Günter Ernst Stellvertreter: Josef Götz



Schriftführerin: Christina Rabenstein



Kassier: Martin Koppmann Stellvertreter: Julian Klier



Kassenrevisoren: Josef Amann und Manfred Göttlinger



Vertrauensmänner: Johann Schmidschneider, Markus Döbereiner, Oliver Schmidt und Georg Rabenstein



Fahnenträger: Michael Kummer, Florian Bauer und Johannes Großer



Medienbeauftragter: Manfred Göttlinger (prö)

Mit einem großen Vertrauensbeweis honorierten die Mitglieder die Arbeit des Vorstands in den vergangenen Jahren. Günter Ernst erinnerte in seinem Rechenschaftsbericht an eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen. Präsent war der Verein bei vielen Festen in der Gemeinde und von benachbarten Vereinen.Auch an kirchlichen Feiern wie Fronleichnam und Volkstrauertag nahm der Verein mit einer Abordnung teil. Besonders erwähnte der Vorsitzende das Gartenfest beim Feuerwehrhaus. Hier galt sein besonderer Dank den Frauen, die für Kaffee und Kuchen verantwortlich waren. Den Abschluss des Vereinsjahrs bildete wieder der Kameradschaftsabend im Gerätehaus.Kommandant Andreas Luber berichtete von 52 Einsätzen im vergangenen Jahr, bei denen 638 Arbeitsstunden geleistet wurden. Bei einem Verkehrsunfall nahe Tanzfleck konnte eine Frau nur noch tot geborgen werden. Die Wehr wurde aber auch bei Sturmschäden und zur Beseitigung von Ölspuren gerufen. Personell stark gefordert war man beim Landkreislauf mit drei Sicherheitswachen und mit der Verkehrsabsicherung. Luber bedankte sich bei der Gemeinde für die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs, eine Investition von 410 000 Euro.Jugendleiter Johannes Amann informierte über die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr. Neben einen Wissenstest absolvierte die Jugend auch eine Trupmannausbildung erfolgreich. Des Weiteren wurden Übungen abgehalten. Der Jugendleiter bedauerte, dass der angebotene Beitrag für das Ferienprogramm wegen zu geringer Anmeldung abgesagt werden musste. Dagegen sei die Christbaumaktion von den Bürgern wieder gut angenommen worden, was wieder einige Euro in die Jugendkasse gespült habe.Bisher galt die Regel, dass bei einer Satzungsänderung ein Fünftel der Mitglieder anwesend sein muss. Dieser Passus der Satzung wurde gestrichen. Künftig ist jedes anwesende Mitglied stimmberechtigt, und die Mehrheit der anwesenden Mitglieder kann eine Satzungsänderung beschließen.Für die ehrenamtlichen Leistungen der Mitglieder und der aktiven Wehr gab es Lob von Bürgermeister Norbert Bücherl. Das Gemeindeoberhaupt dankte für die Sicherheitswachen am Festzelt beim Marktfest und die Verkehrsabsicherung beim Landkreislauf. Sein Dank galt auch den Sammlern für die Kriegsgräberfürsorge, die den stolzen Betrag von 2600 Euro erreichten.Wie Kreisbrandrat Fredi Weiß erklärte, zeugen die Berichte von Vorstand und Kommandant von einem erfolgreichen, aber auch von einem arbeitsreichen Jahr. Als Stützpunkt-Feuerwehr müssten die Aktiven an 365 Tagen im Jahr dienstbereit sein. Dieses verdiene großen Respekt, betonte der Kreisbrandrat.