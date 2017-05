Vermischtes Freihung

Christa Bauer steht weiter an der Spitze der Reitsportgemeinschaft Großschönbrunn-Seugast. Bei der Hauptversammlung wurde sie als Vorsitzende im Amt bestätigt.

Großschönbrunn. Bei der Sitzung in Kaltenbrunn erwähnte Bauer in ihrer Rückschau einige Aktivitäten, darunter das Ponyfest, den Vereinsausflug zur Galopprennbahn nach München-Riem oder die Teilnahme am Pfingstritt in Kemnath sowie am Wanderritt nach Ödputzberg.Nach den Vorstandwahlen wurden Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. Christa Bauer hob die Verdienste eines jedes Einzelnen hervor und bedankte sich jeweils mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk.Einige Termine in diesem Jahr wurden bekanntgegeben. Das 26. Ponyfest ist am Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam). Das Ziel des Vereinsausflugs steht noch nicht fest. Für den Tagesritt nach Ödputzberg im August wird der Termin kurzfristig festgelegt. Künftig werden die Stammtisch-Runden im vierwöchigen Rhythmus stattfinden. Die nächste ist am Freitag, 2. Juni, um 20.30 Uhr im Gasthof Goldener Anker in Kaltenbrunn.VorstandVorsitzende: Christa Bauer Stellvertreterin: Agathe PlatzerKassier: Christian SchwirzerSchriftführerin: Gabi HagerTechnischer Leiter: Andreas DollesVereinsausschuss: Monika Poß, Norbert Platzer, Rita Weiß, Sibille Hausmann, Karl-Heinz Beberweil, Peter Hager und Andreas PoßEhrungen25 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Heinz Beberweil, Josef Graf und Rita Böckl