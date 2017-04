Vermischtes Freihung

04.04.2017

10

0 04.04.201710

Die Ehrung treuer Mitglieder und die Auszeichnung der US-Partnereinheit durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge standen im Mittelpunkt der Sitzung bei der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Freihung. Für seine besonderen Verdienste wurde Günther Ernst zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorsitzender Norbert Bücherl hob bei der gut besuchten Versammlung im Gasthaus Alte Post die Verbundenheit zwischen den US-Soldaten der Pateneinheit, 702. Explosiv Ordnance Disposal (EOD), den aktiven Reservisten und den "Veteranen" von der Soldaten- und Reservistenkameradschaft hervor.In seinem Rückblick erinnerte er an eine Fülle von Veranstaltungen, besonders die gemeinsame Ausrichtung des deutsch-amerikanischen Freundschaftsfests mit der Marktgemeinde und der 18. CSSB am Festwochenende anlässlich des Landkreislaufs. Am Bürgerfest beteiligten sich die Reservisten mit einem Biwak und Gulaschverkauf. Militärischer Höhepunkt war das zweitägige Handwaffenschießen mit dem US-Partnerschaftsverband auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Auf gesellschaftlichem Gebiet erwähnte der Vorsitzende die viertägige Fahrt der Kameradschaft nach Frankreich anlässlich der Gedenkveranstaltung "50 Jahre deutscher Soldatenfriedhof" im elsässischen Niederbronn-les-Bains. Im August feierten die Reservisten zusammen mit der US-Patenkompanie 702. EOD ein Familien- und Freundschaftsfest mit Grillabend anlässlich des Zehnjährigen der Patenschaft.Beim Luftgewehrvergleichsschießen auf Kreisebene belegte die Freihunger Mannschaft (Heinz-Peter Ertl, Manfred Rauscher, Richard Pröm) den 1. Platz sowie Heinz-Peter Ertl in der Einzelwertung Luftgewehr Platz zwei. Die gemeinsame Jahresabschlussfeier hätte einen besseren Besuch verdient, monierte der Vorsitzende. Die Erkrankung des Vereinskassiers Gerhard Grünbauer, dem der Vorsitzende für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit dankte, machte eine Nachwahl erforderlich. Neuer Kassier ist Klaus Paa.In seinem Grußwort, das von Dolmetscher Franz Zeilmann übersetzt wurde, betonte Bataillonskommandeur Robb Meert die hervorragende Zusammenarbeit seines Verbandes mit dem Markt Freihung und der Reservistenkameradschaft. Seine Soldaten seien stolz, eine derart aktive Reservistenkameradschaft als Partner zu haben. Wegen des umfangreichen Versorgungsauftrags an der Nato-Ostgrenze in den verbündeten Länder Polen, Rumänien und Bulgaren müssten derzeit die gemeinsamen Aktivitäten hintenangestellt werden, bedauerte Meert. Dennoch werde das Bataillon versuchen, den befreundeten Reservisten weiterhin die gemeinsamen militärischen Übungen wie Handwaffenschießen, Spreng- und Simulatorausbildungen zu ermöglichen. Wegen der Umstrukturierung des Bataillon mit der Ausgliederung der 702. EOD aus dem Verband regte der Kommandeur an, eine weitere Patenschaft mit der 1. Kompanie der 18. CSSB einzugehen.Mehrere Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Aus den Händen des neuen Oberpfälzer Bezirksgeschäftsführers des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Markus Nägel , erhielt die Freihunger US-Pateneinheit für ihr herausragendes Ergebnis bei der Kriegsgräbersammlung (über 4400 Euro) die Auszeichnung "Madonna von Stalingrad". Dem Kompaniefeldwebel Jesse Krone wurde die Verdienstspange in Bronze verliehen.Für den Bayerischen Soldatenbund 1874 vergab Norbert Bücherl die Treuenadel für 40 Jahre an Johann Schmidschneider sowie für 10 Jahre an Alexander Rauscher, Thomas Sperber und Oliver Madril . Das Ehrenkreuz in Bronze erhielten für ihre Verdienste um den Zusammenhalt der Kameradschaft Heinz-Peter Ertl, Johann Großer und Jürgen Pröm . Der stellvertretende Kreisvorsitzende des Verbands der Reservisten der Bundeswehr, Gerhard Lindthaler , händigte für zehn Jahre Mitgliedschaft die Treuenadel an Alexander Rauscher, Thomas Sperber und Förderer Oliver Madril aus.Den Höhepunkt der Mitgliederversammlung bildete die Ernennung von Günther Ernst zum Ehrenmitglied der Soldaten- und Reservistenkameradschaft. In seiner Laudatio würdigte der Vorsitzende die Jahrzehnte lange Treue und Ernsts herausragendes ehrenamtliches Engagement als 1. und 2. Vorsitzender beim vormaligen Heimkehrer-, Krieger- und Soldatenbund. Des Weiteren stellt sich Günther Ernst alljährlich als Koordinator und Sammler bei der Haussammlung für deutsche Soldatengräber zur Verfügung.