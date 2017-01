Vermischtes Freihung

Einer wie Johann Zilbauer muss an seinem Geburtstag viele Hände schütteln. Der Träger der silbernen Bürgermedaille des Marktes Freihung feierte im Kreise seiner Familie mit Verwandten und Freunden seinen 75. - viele kamen zum Gratulieren und zum Danken. Der Jubilar hat sich viele Jahre im öffentlichen und Vereinsleben engagiert.

Johann Zilbauer wurde 1942 in Großschönbrunn als Kind der Eheleute Georg und Theresia Zilbauer geboren und verbrachte dort mit sechs Geschwistern seine Kindheit. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er das Bäckerhandwerk. Mit 19 Jahren ging er zum Bundesgrenzschutz nach Ströbing bei Bad Endorf und machte nach acht Jahren die Berufsförderung bei der Landeszentralbank in Düsseldorf. Nach seiner Ausbildung war er als Bundesbankbeamter in Amberg, Regensburg, Weiden und Nürnberg bis zu seiner Pensionierung 2005 voll im Berufsleben.Seit 1966 ist er mit seiner Edeltraud, geborene Morell, verheiratet. Seine Frau schenkte ihm zwei Töchter. Und inzwischen freut sich der Jubilar über sechs Enkel und zwei Urenkel. Als Mitglied der CSU wurde Johann Zilbauer 1978 in den Freihunger Marktgemeinderat gewählt, dem er bis 1990 angehörte. Mit seiner ruhigen und ausgeglichenen Art hat er sich große Wertschätzung im Gemeindeparlament erworben und sich hier insbesondere für die Ortschaft Großschönbrunn eingesetzt.30 Jahre lang war Zilbauer für die Finanzen des CSU-Ortsverbandes Großschönbrunn zuständig, der ihn auch zum Ehrenmitglied machte. In Würdigung seiner Verdienste erhielt Zilbauer vom damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber die Goldene Ehrennadel mit Urkunde.Von 1987 bis 2008 war der jetzt 75-Jährige Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Großschönbrunn. Unter seiner Federführung feierte der Verein sein 90-jähriges Bestehen. Zahlreiche Anregungen zur Ortsverschönerung trugen Zilbauers Handschrift. Er war immer ein Verfechter des gemeindlichen Blumenschmuckwettbewerbes. Der Verein wählte ihn zum Ehrenvorsitzenden.Die Marktgemeinde zeichnete Zilbauer 2011 mit der Bürgermedaille in Silber aus. Zum Geburtstag gratulierten 2. Bürgermeister Helmut Klier und Marktrat Klaus Siegert. Sie hatten Elbarter Obstbrand dabei. Zudem kamen Vertreter der CSU, des Obst- und Gartenbauvereins, der Feuerwehr, des Pfarrgemeinderats und des TuS Großschönbrunn.