21.03.2017

Noch ist die KAB im kirchlichen und gesellschaftlichen Leben des Dorfes verankert. Das 50. Jubiläum sollte ein neuer Aufbruch sein. Aber dazu braucht es jüngere Leute.

Eigenes Leben leben

Dürnast. Doch genau diese fehlten beim Festgottesdienst in der Marienkirche. Bannerabordnungen aus Weiherhammer, Freihung, Kaltenbrunn und Hütten erwiesen dem Ortsverband die Reverenz. Monsignore Karl Wohlgut, der mit Pfarrer Adam Nieciecki zelebrierte, stellte in seiner Festansprache Arbeit und Familie in den Mittelpunkt."Für uns Christen ist Jesus das Beispiel für unser soziales Handeln" betonte Wohlgut. Dabei gehe es vor allem um die Achtung und den Schutz der Menschenwürde. Die Familie erweise sich gerade in schweren Zeiten als bewunderungswürdig und leistungsfähig. "Die Eltern sollen ihre Kinder nicht an sich binden, sondern sie fähig machen und in ihr eigenes Leben entlassen."Mit Blick auf den Mitgliederrückgang betonte er: "Auch die Zahl der Gottesdienstbesucher geht zurück." Manche Vereine würden dazu übergehen, nur noch Unterhaltungsabende anzubieten. "Gehen Sie diesen Weg nicht mit", bat Wohlgut. Vielmehr seien religiöse und sozialpolitische Themen in der heutigen Zeit notwendig. Das Duo "Rauhreif" unterhielt mit dem Lied "Vater, ich lege mein Herz vor dich hin".Gisela Sittl rief beim Festakt besondere Ereignisse in Erinnerung. "Dürnast ist immer aktiv", lobte die Seniorenbeauftragte des Kreisverbands, Klara Braun. Sie stellte die drei Vorteile des Alters heraus: "Keine berufliche Verpflichtung, ich kann selbst planen, es gibt eine Anwaltschaft, die sich für mich einsetzt." Die KAB widme sich dem anspruchsvollen Ziel einer christlichen Lebensführung, "denn sie bringt Arbeit und Glauben zusammen", unterstrich Bürgermeister Ludwig Biller.Wichtig sei der Kontakt zu den Menschen und der sei in Dürnast sehr ausgeprägt. "Ihr seid ein wichtiger Faktor innerhalb der Dorfgemeinschaft und tragt einen wesentlichen Teil zum Gemeinwohl bei." Biller dankte allen, die die Werte der KAB seit 50 Jahren vertreten.Sieglinde Koppmann verlas ein Glückwunschschreiben des ehemaligen Diözesanvorsitzenden Sepp Hofmeister. Mit einer Urkunde und einer goldenen Ehrennadel für 50-jährige Treue zeichnete Klara Braun Emma und Konrad Koppmann sowie Ehrenvorsitzenden Sigmund Schieder aus.