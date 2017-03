Vermischtes Freihung

09.03.2017

09.03.2017

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten Karl und Barbara Heuberger aus Großschönbrunn feiern. Vor 60 Jahren gaben sich die beiden dort in der Kirche St. Johannes das Ja-Wort.

Großschönbrunn. Drei Kinder mit ihren Ehepartnern und fünf Enkeln gratulierten dem Jubelpaar.Glückwünsche überbrachten auch 2. Bürgermeister Helmut Klier und Markträtin Irmgard Macke. Sie schenkten die Urkunde des Marktes Freihung und den Bildband der Gemeinde. Landrat Richard Reisinger ließ eine Orchidee überreichen.Karl Heuberger wurde am 1928 in Großschönbrunn geboren. Nach dem Besuch der Schule erlernte er das Bäckerhandwerk und gründete im Jahr 1950 in seinem Heimatort eine Bäckerei. 1952 legte er mit Erfolg die Meisterprüfung ab. 1986 erhielt Heuberger den goldenen Meisterbrief.Barbara Heuberger, eine geborene Wismet, kam 1938 in der Ortschaft Adlholz zur Welt. Karl Heuberger lernte sie beim Brotausfahren kennen und lieben. Die beiden heirateten 1957 und führten gemeinsam die Bäckerei. 1988 übergaben sie das Geschäft an Sohn Karl. Und auch die weitere Nachfolge scheint gesichert: Enkel Matthias hat bereits den Meister gemacht.