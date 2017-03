Vermischtes Freihung

26.03.2017

13

0 26.03.201713

Thansüß. Nicht nur der Freihunger Bürgermeister Norbert Bücherl schwärmte: "Die haben alle das Talent zum Theaterspielen." In der Tat haben dies die acht Mitglieder der Kirwajugend auf originelle Art mit dem selbstkreierten Sketch "Neuwahl beim Schützenverein" bewiesen. Niemand wollte ein Ehrenamt übernehmen.

Getreu dem Motto "Wenn ma wül, gäiht alles", gab es nach langem Hin und Her ein Happy End. Jung und Alt, größtenteils in Tracht, füllten das Schützenheim am Samstag zum Bockbierfest. Die Kirwaburschen und -moila stemmten hochmotiviert den Einsatz in Küche und beim Service.Eine Mordsgaudi war das Holzwettsägen. Die fünf Teams wurden lautstark angefeuert. Schon im ersten Durchgang gelang Kathrin und Julia Luber die Überraschung, als sie Kommandant Markus Dreyer und Schützenmeister Andreas Luber aus dem Rennen warfen. Für den Finalsieg erhielten Werner Stark und Sohn Johannes einen Getränkegutschein. Den Höhepunkt bildete das Thansüßer Dorfgespräch. "Marktrat Toni Seidl beschafft alles, vom Käserei-Regal bis zum Bordelleingang", wussten Moritz Lobenhofer und Andreas Luber. Sie kündigten für heuer viele Geburten an, und schon begann das Rätselraten. Weil fast alle Führungskräfte in einer Straße wohnen, munkelt man, dass eine zweite Feuerwehr unter dem Namen "Am Rangl" aufgemacht werden soll."Das erste Bockbierfest 2016 war nicht der Renner, weil einige nach zu viel Konsum einschliefen. Dafür ist heuer die Hölle los" , stellte das Duo zurecht fest. Frohsinn und Heiterkeit kamen noch mehr in Fahrt, als Franziska Böhm samt lustigem Gefolge zur Fortsetzung der ausgiebigen Feier ihres Junggesellinnenabschieds eintraf.