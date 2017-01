Vermischtes Freihung

14.01.2017

Tanzfleck. Josef Fellner heißt der neue Vorsitzende beim Schnupferclub Gut Pris Tanzfleck. Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung wählten ihn die Mitglieder einstimmig zum Nachfolger von Josef Schirbl, der nicht mehr kandidierte.

Vorstand Vorsitzender: Josef Fellner Stellvertreter: Manfred Rauscher



Kassier: Franz Böhm



Schriftführerin: Christa Schirbl



Wiegemeister: Josef Schirbl



Dosenwart: Gerhard Bauer (prö)

In seinem Rückblick sprach Schirbl von einem erfolgreichen Vereinsjahr. So hätten sich die Gut-Pris-Schnupfer bei der Schnupfweltmeisterschaft in Willsau in der Schweiz ausgezeichnet geschlagen. Unter 42 teilnehmenden Mannschaften habe man im Mannschaftswettbewerb immerhin den 15. Platz belegt. Auch bei den Einzelwettbewerben wurden laut dem Vorsitzenden achtbare Erfolge erzielt. Gut Pris war auch bei der Oberpfalz/Franken-Meisterschaft in Latsch vertreten und erreichte den Titel eines Oberpfalz-Meisters im Mannschaftswettbewerb. In der Einzelwertung belegte Josef Fellner bei den Herren den 4. Platz, Christa Schirbl landete bei den Damen auf Platz sieben.Das harmonische Vereinsleben sei von einer Vielzahl von Veranstaltungen geprägt gewesen, resümierte der Vorsitzende. Schirbl erwähnte hier vor allem das Faschingsschnupfen, den alljährlichen Preisschafkopf und die Vatertagfeier. Die Schnupfer beteiligten sich aber auch an der Marktmeisterschaft im Kegeln und beim Bürgerfestschießen. Besonders gepflegt wird seit Jahren die Freundschaft mit dem Schützenverein Gemütlichkeit Tanzfleck.In seinem Kassenbericht zeigte Franz Böhm auf, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht.