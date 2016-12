Vermischtes Freihung

23.12.2016

23.12.2016

Seugast. Herrlicher Sonnenschein und fröhliche Stimmung begleiteten die Mitglieder des Schützenvereins Gut Ziel Seugast und ihre vielen Gäste bei der Fahrt zum Niklasmarkt in Abensberg. Kalte Temperaturen ließen den heißen Punsch zum geschätzten Begleiter werden. Abensberg hatte an diesem Tag für die Besucher gleich mehrere Attraktionen zu bieten. Neben dem Niklasmarkt im Schlosspark lud im Herzen der Stadt der kleine Rathausmarkt zum Verweilen ein. Über das Lebkuchenhaus führte der Weg zum Kunsthaus mit Handwerkermarkt. Der Spaziergang gipfelte im Besuch des Weihnachtsmarktes am Kuchlbauerturm. Als langsam die Dämmerung einsetzte, erstrahlten die weihnachtlich geschmückten Buden, Häuser und Straßen im schönsten Lichterglanz.