Seugaster besuchen ihren Ex-Pfarrer an seiner neuen Wirkungsstätte in Schwandorf St. Jakob

09.05.2017

Seugast. Sehnsucht hatten Seugaster Gottesdienstbesucher nach ihrem Ex-Pfarrer Stephen Annan (Vierter von rechts), der noch bis vergangenen Herbst in der Filialkirche St. Marien tätig war und dabei die Herzen der Gläubigen im Sturm erobert hatte. Deshalb organisierte die Kirchenverwaltung, voran Manfred Siegert, eine Fahrt nach Schwandorf St. Jakob, seinem jetzigen Wirkungsort. Sie boten dabei das Beste auf, was Seugast zu bieten hat: Schützenchor und Stubenmusik. Noch während die Musiker ihre Instrumente aufbauten, schaute der Stadtpfarrer von St. Jakob, Hans Amann, ein gebürtiger Tanzflecker, vorbei und hieß alte Bekannte willkommen. Zu Beginn des Gottesdienstes begrüßte Pfarrer Stephen, wie er von allen liebevoll genannt wurde, "seine" Seugaster. Er freute sich, so viele Gläubige aus seiner Ex-Pfarrei zu sehen. Schützenchor und Stubenmusik gestalteten die Messe mit Liedern und Instrumentalstücken, wobei besonders Hans Siegert mit lupenreinen Soli beim Glaubensbekenntnis und beim Lied "Schwarze Madonna" glänzte. Die stellvertretende Pfarrgemeinderatssprecherin von St. Jakob, Irene Duscher, stellte begeistert fest: "Ich wusste, dass Schützen gut schießen können. Seit heute weiß ich, sie können auch gut singen." Die Seugaster kamen nicht mit leeren Händen: Otto Schönberger hat alle Bilder aus dem zweijährigen Wirken von Stephen Annan gesammelt, sie mit Kommentaren und Erzählungen versehen und ein Fotobuch gestaltet. Er, und Pfarrgemeinderatssprecher Alfons Merkl überreichten es an Pfarrer Stephen mit der Bitte, mit dem Buch die Erinnerung an seine Seugaster wach zu halten. Beim gemütlichen Beisammensein im Schmidt-Bräu wanderte der Priester von Tisch zu Tisch, um sich ausgiebig zu unterhalten. Bild: ö