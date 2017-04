Vermischtes Freihung

11.04.2017

11.04.2017

20 Vollblutinterpreten, dazu Witz und Humor - das lässt die Herzen der Volksmusikfreunde im "Posthorn" höher schlagen. Auch die siebte Auflage des Musikantenstammtisches wird ein voller Erfolg.

Kaltenbrunn. Das Repertoire der Musiker schien unerschöpflich - über vier Stunden spielten sie in Gruppen, einzeln oder als bunt zusammengewürfelte Kombo. Die "Vogelheimer" - Sepp Ertl, Kerstin Kilp und Hans Dittrich - eröffneten mit "Gscheckerte Henna". Schwungvoll weiter ging es mit dem Nachwuchs-Duo "Die zwoa Pressather" und dem "Fliegermarsch", der "Herz-Schmerz-Polka", "Auf der Autobahn" und dem "Zirkus-Renz-Marsch".Gemischt erfreuten die Pressather Helmut Reichl (Gitarre) und Willi Prechtl (Saxofon) ("Kaltenbrunn is unsa schöinsta Stammtisch") sowie Dittrich (Schifferklavier) und erstmals Teufelsgeiger Bruno Primann aus Eschenbach mit Evergreens und einer Walzerrunde. Die "Übler-Boum" Mori, Marco und Louis unterhielten die Gäste, unter anderem mit "Mei Vatta hat an Marihuana-Baam" von Hans Söllner. Etwas leisere, beschwingte aber ebenso gern gehörte Töne schlug das Trio "Furiosa" mit Christine Eller, Martin und Andrea Zellner auf Harfe, Hackbrett und Okarina an. Witzbold und Solist Theo Helgert bereicherte den Abend nicht nur mit den 16 Strophen zu "Der junge Jäger", dem tschechischen "Alle Musetake" und "Der Hartz IV-Empfänger". Bei der "Geisterstund' um Mitternacht" gelang ihm auf seiner Quetschn der perfekte Mollsprung. Dass Musik verbindet, bewiesen Sabine Pschibl aus Vohenstrauß und Sigi Winter aus Sulzbach-Rosenberg im virtuosen Zusammenspiel auf der steirischen Harmonika.Immer noch eine Rarität sind Couplets von Sepp Kämpf aus Eschenbach. Mit seiner unverwechselbaren Bassstimme würzte er "Wer in d'Höll kummt" mit Episoden. Mit Oldies und Medleys, bei denen die Gäste kräftig mitsangen, wurde die zweite Runde eingeleitet. Ganz in seinem Element war der Grafenwöhrer Jodlerkönig Adolf Flor, den die Musiker zu seinem 83. Geburtstag hochleben ließen: "G'sund soll er bleib'n!" Der "Herold-Lugge" beschloss das musikalische Finale erst um 1.30 Uhr. "Weil's so schöi woar!"