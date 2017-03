Vermischtes Freihung

Dürnast. Die Siedlergemeinschaft (SG) bleibt in den bewährten Händen von Georg Schieder. Die Mitglieder sprachen ihm bei der Hauptversammlung das Vertrauen für die zwölfte Zweijahresperiode aus. Da sich für Wolfgang Wagner kein Nachfolger fand, übernahm der Vorsitzende kommissarisch auch das Amt des Schriftführers.

26 Jahre im Vorstand

Beim restlichen Vorstand gab es keine Änderungen. Zweiter Vorsitzender bleibt Alfred Neubauer. Kassier ist Ludwig Koppmann, der in seinem Bericht von einen fast ausgeglichenen Saldo berichtete. Als Beisitzer fungieren Hans Schieder, Dieter Rittner und Franz Plößl. Die Kasse prüfen weiterhin Andy Fellner und Georg Hoffmann.Aktuell zählt sie SG nach je zwei Zu- und Abgängen 58 Mitglieder. Schieder blickte auf das Ein-Euro-Fest, das Ausbuttern, die Nikolausfeier, die Geräteinspektion und die Bepflanzung der Blumentröge zurück. "Das Dorffest und die Radtour fielen leider der Witterung zum Opfer." Er dankte Wolfgang Wagner, der nach 26 Jahren im Vorstand - davon 20 Jahre als Schriftführer - nicht mehr angetreten war. "Der Einsatz der SG für das Gemeinwohl ist wichtig für ein kleines Dorf", betonte Bürgermeister Ludwig Biller. Er kündigte die bevorstehende Sanierung des alten Schulhauses an, das als Gemeinschaftshaus genutzt werden könne. Die Umsetzung der Straßenausbaubeiträge stehe noch nicht fest. "Für alles mögliche ist Geld da, aber die Gemeinden bekommen zu wenig Unterstützung." Bezirksvorsitzender Christian Benoist sprang Biller zur Seite. "Die Bürgermeister leiden am meisten unter dieser ungerechten Beitragssatzung und sind am Ende immer wieder die Bösen. Der Verband für Wohneigentum wird dagegen Popularklage erheben. Wir hoffen auf Erfolg." Er betonte, dass er die geplanten Starkstromtrassen für überflüssig halte, für die letztendlich nur der Endverbraucher zahle.Ein anderes Problem sei die nachlassende Bereitschaft zur Mitarbeit. Fünf Siedlergemeinschaften mussten aufgelöst werden. "Durch Einsparungen konnten wir aber eine Beitragserhöhung abwenden." Diese sei ab 2018 aber nicht mehr zu vermeiden. Im Herbst ist in Dürnast ein Vortrag über Schwerbehindertenrecht, neue Pflegesätze, Pflegeheimunterbringung und Grundsicherungsleistungen geplant.