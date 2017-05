Vermischtes Freihung

30.05.2017

3

0 30.05.2017

Katharina Mägerl löst Ulrike Luber ab und steht nun an der Spitze der KLJB Großschönbrunn.

Vorstand Vorsitzende: Katharina Mägerl Stellvertreter: Hermann Fronhofer und Michael Dotzler



Kassenverwalterin: Melissa Hüttner Stellvertreter: Stefan Schote



Schriftführer: Simon Rubenbauer Stellvertreter: Johannes Mägerl



Beisitzer: Niko Mägerl, Jonas Fronhofer, Carina Hüttner und Andreas Regler



Kassenprüfer: Sophia Nübler und Ulrike Luber (jud)

Großschönbrunn. Bei der Jahreshauptversammlung blickte Ulrike Luber auf die zurückliegenden zwei Jahre zurück. Im Mittelpunkt standen die alljährlichen Aktionen wie Osterkerzenbasteln und -verkauf und die Minibrotaktion zum Erntedank. Nicht zu vergessen die Traditionsfeste wie das Johannisfeuer an der Kreuzwegkapelle und die Kirwa Anfang Oktober, die in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Großschönbrunn ausgerichtet wird. Ebenso besuchte man zusammen diverse Bergfeste und Kirwan im Landkreis.Stolz zeigte sich die Vorsitzende über die beachtliche Mitgliederzahl von derzeit 48 Jugendlichen. "Der in den vergangenen Jahren stetige Zuwachs zeigt, dass die Landjugend bei uns im Dorf sehr gut angenommen wird", fügte Ulrike Luber an. Durch viele Aktionen und mit dem neuen Jugendraum sei bei der KLJB für die Jungen im Ort etwas geboten. Dies habe sich unter anderem bei der Plattenparty gezeigt, die ein voller Erfolg gewesen sei.Die Vorsitzende stellte den neuen Jugendraum heraus, der nach jahrelangen Bemühungen im vergangenen Jahr endlich bezogen werden habe können. "Dieses neue Domizil wurde großzügig durch die Kirche finanziert und ausgebaut und nahm dank der fleißigen Mitarbeit der Jugendmitglieder konkrete Form. Er ist der neue, eigene Rückzugsraum der KLJBler", stellte Luber fest. "Die KLJB Großschönbrunn ist in vielen Bereichen ein sehr gut eingespieltes Team", lobte sie abschließend. Melissa Hüttner zeigte einen soliden Kassenstand auf.Vor den Neuwahlen gab Ulrike Luber bekannt, dass sie nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Vorsitzende zur Verfügung steht. Ebenso trat Andreas Mägerl als 3. Vorsitzender nicht mehr an. Beide waren jahrelang im Vorstand aktiv. "Es gilt jetzt, mit jungen Kräften in der Vereinsführung ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte Luber.