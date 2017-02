Freizeit Freudenberg

Mit einem gut besuchten Pfarrball starteten die Freudenberger und Wutschdorfer in die närrische Saison. "Das war heute wieder ein toller Abend", schwärmten die Besucher hinterher. Fantasievolle Masken, ausgelassene Stimmung, begeisternde Einlagen und gut gelaunte Gäste waren die Garanten dafür.

Meister im Platteln

So richtig zum Beben

Die Band Quarterback heizte den Narren von Beginn an mit ihrem stimmungsvollen Repertoire mächtig ein und sorgte stets für eine gut gefüllte Tanzfläche. Gespannt wartete man auf die Auftritte. Mesner Ludwig Heil als Oberplattler, legte mit den Pfarrgemeinderäten einen Schuhplattler aufs Parkett. Gerhard Köbler (Bifi) gab mit seiner Quetschn dazu den Takt an. Die begeisterten Besucher forderten vom Meisterplattler Heil stürmisch eine Zugabe.Dann schlüpften Andi Bodensteiner und Matthias Willax in die Rolle von Seiler und Speer: Sie parodierten den Ohrwurm "Ham kummst". Darin standen sie den beiden Komikern in keiner Weise nach. Aber was wäre ein Pfarrball ohne Auftritt von Pfarrer Norbert Götz. Als Howard Carpendale gab er den Hit "Tür an Tür mit Alice" zum Besten. Beide Darbietungen brachten den Saal so richtig zum Beben, wobei die Narren kräftig den Takt mitklatschten und später stürmisch applaudierten.Kein leichtes Amt hatte die Jury bei der Maskenprämierung bei der Vielzahl kreativer Verkleidungen. Den Saal bevölkerten unter anderem Musketiere, Spinnen, ein Scheich mit Haremsdamen, Robin Hood und sein Gefolge, venezianische Masken und mexikanische Totenmasken.Eine Schunkelrunde durfte nicht fehlen. Später wälzte sich eine nicht enden wollende Polonaise durch die voll besetzten Stuhlreihen und brachte die Stimmung zum Kochen. So feierte das närrische Volk bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen einen sehr gelungenen Pfarrball.