Freizeit Freudenberg

08.03.2017

3

0 08.03.2017

36 Kinder und Jugendliche stellen beim TC Rot-Weiß Paulsdorf einen Mitgliederanteil von 30 Prozent. Dieser Erfolg ist auf ein Drei-Stufenkonzept zurückzuführen.

Vereinsmeister gekürt

An Hauptverein beteiligen

Termine Samstag, 18. März, 9 Uhr: Holzarbeiten rund um den Platz;



Samstag, 8. April, und Samstag, 22. April, 9 Uhr: Aufrüsten der Tennisplätze;



Freitag, 7. April: 19 Uhr Spartenleitersitzung im Vereinsheim;

Paulsdorf. Bei der Jahreshauptversammlung des TC Rot-Weiß Paulsdorf stellte Spartenleiter Hans Demleitner die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Tennisschule Break Point dar. Vielfältige Aktivitäten im Breitensport und der Mannschaftsspielbetrieb prägten das vergangene Jahr. Besonderer Höhepunkt war der Bezirkstag im Landgasthof Aschenbrenner, bei dem Anna Bock, Julia Amschler und Rene Grüner mit der bronzenen Ehrennadel und Klara Mulzer mit der silbernen Ehrennadel für ihr Wirken ausgezeichnet wurden. Hans Demleitner als Gastgeber konnte die Spielgemeinschaft TEG Vilstal im Jugendbereich vorstellten. Hier arbeiten der TC Kümmersbruck, der TC Rieden und der TC Rot-Weiß Paulsdorf erfolgreich zusammen.Weiterer Höhepunkt war der Bau und die Eröffnung der Kleinfeldanlage mit Vereinsmeisterschaft der Kinder. Hans Demleitner lobte Spender, Zuschussgeber und SSV Paulsdorf sowie Stefanie Richter für die Unterstützung. Außerdem freute er sich über die freiwilligen Arbeitsstunden. Im Anschluss gab Kassier Michael Mulzer den Kassenbericht mit einem Überblick über die Finanzsituation. Neben den Ausgaben für den Spielbetrieb wurde ein vierstelliger Betrag für die Zuschüsse in der Jugendarbeit eingesetzt. Durch verschiedene Spenden, ein Privatdarlehen, einen großzügigen Zuschuss des Kreisjugendringes und die Unterstützung des Hauptvereins konnten alle Rechnungen beglichen werden. Sportwart Philipp Vieracker berichtete, dass die Damen 30 als 7. der Landesliga absteigen und in der Bezirksliga antreten. Die Herren 40 konnten die Bezirksliga halten. Für das laufende Jahr wird man in einer Spielgemeinschaft unter dem TC Kümmersbruck mit 2 Herren 40 und einer Herren 50 Mannschaft antreten.Von den elf Mannschaften der TEG Vilstal spielten zwei in Paulsdorf. Insgesamt 15 Kinder des Vereins wurden dabei eingesetzt berichtete Jugendwart Nicola Wallner. In diesem Jahr werden sieben Mannschaften antreten und es sind dabei 16 Kinder aus Paulsdorf gemeldet. Ein Höhepunkt war das Kinderzeltlager mit Tennis und Geschicklichkeitsspielen. Insgesamt 15 Kinder nahmen teil und viele übernachteten in den Zelten.Die vielfältigen Aktivitäten neben dem Spielbetrieb stellte Rene Grüner vor. Im Januar war die Skifahrt nach Ladis im Programm. Dann folgte eine Winterwanderung mit Bosseln zur Schmie Alm, ein Schleiferlturnier zur Saisoneröffnung, die Teilnahme an den bayrischen Meisterschaften im Beach Tennis, die Vereinsmeisterschaft mit den Endspielen im September und schließlich die Saisonabschlussfeier im Oktober. Mit Irene Koch, Claudia Demleitner und Michael Sander kommen drei Meister, bzw. Vizemeister im Beachtennis aus Paulsdorf.Bei der Neuwahl wurde die Vorstandschaft in ihrer Arbeit bestätigt und einstimmig wieder gewählt. Es gab lediglich eine Verschiebung. Thomas Poeplau übernahm von Nicola Wallner das Amt des Jugendwarts, Nicola Wallner wurde zweite Schriftführerin. Albert Aschenbrenner hob die gute Zusammenarbeit mit der Spartenleitung hervor. Er betonte die Bedeutung der Tennissparte, wünschte sich aber eine regere Beteiligung an Veranstaltungen des Hauptvereins. Er verwies auf die Jahreshauptversammlung am Sonntag, 12. März, im Landgasthaus Aschenbrenner. Abschließend berichtete Hans Demleitner von der vergeblichen Suche nach einem Platzwart.