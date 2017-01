Freizeit Freudenberg

21.01.2017

Vorstand Schützenmeister: Franz Fruth Stellvertreter: Alfred Schadl und Daniela Rumpler



Schießleiter: Stefan Schadl Stellvertreter: Günther Rumpler



Kassenverwalterin: Renate Schäffer Stellvertreter: Markus Schäffer



Schriftführer: Anton Heldmann Stellvertreterin: Patrizia Donhauser



Damenleiterin Magdalena Biehler Stellvertreterin: Brigitte Reng



Jugendleiterin: Michaela Schäffer Stellvertreter: Markus Schadl



Pressewart: Petra Donhauser



Beisitzer: Theo Schadl und Werner Gottschalk



Revisoren: Willi Donhauser und Herbert Heinrich



Fahnenabordnung: Günther Rumpler, Anton Heldmann und Willi Donhauser

Franz Fruth steht weiterhin an der Spitze der Schützengesellschaft D'Fensterbachtaler Pursruck. Auch Ehrungen standen auf dem Programm der Jahreshauptversammlung.

Mit großem Ehrgeiz

"RuckiZucki in Pursrucki"

Ehrung 40 Jahre Mitgliedschaft: Willi Donhauser, Willibald Ries, Johann Schrott und Edeltraud Müller



25 Jahre: Norbert Probst und Christian Flierl

Pursruck. Schützenmeister Franz Fruth blickte zurück auf die vielen Schießveranstaltungen, gesellschaftlichen Termine und Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Auf einer großen Leinwand wurden viele Bilder und Eindrücke vom Vereinsleben gezeigt.Schießleiter Stefan Schadl berichtete über die vielen schießsportlichen Veranstaltungen, nannte die Gewinner der Wander- und Jahrespokale sowie die Vereinsmeister. Ein besonderer Höhepunkt war das Gauschießen, dass der Verein ausgerichtet hat. Zum dritten Mal wurde Günther Rumpler Gaukönig.Jugendleiterin Michaela Schäffer berichtete über die Aktivitäten der Schüler und der Jugend. Beim Sommerbiathlon habe der Nachwuchs sowohl bei der Organisation als auch im Wettkampf großen Ehrgeiz gezeigt. Damenleiterin Alexandra Heldmann berichtete, dass ihre Gruppe unter anderem am Gauwanderpokal-Schießen, am internen Damenwanderpokalschießen und an der Vereinsmeisterschaft teilnahm.Kassenverwalterin Renate Schäffer sprach von einem erfreulichen Stand der Finanzen. Der Verein stehe auch nach einigen Investitionen auf gesunden Beinen, bilanzierte sie.Bürgermeister Alwin Märkl würdigte die vielen sportlichen Veranstaltungen, besonders der Jugendbereich sei sehr aktiv. Auch stehe der Verein auf einer sehr guten finanziellen Basis. Gauschützenmeister Heiner Fraunholz bedankte sich beim Verein für die Ausrichtung des Gauschießens.Zwei Termine wurden bekanntgegeben. Am Samstag, 18. Februar, steigt der Faschingsball unter dem Motto "Manege frei - Zirkus RuckiZucki in Pursrucki", für Musik sorgt die Band Südwind Boum. Für Freitag, 10. März, ist wieder ein Preisschafkopf geplant.