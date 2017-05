Freizeit Freudenberg

02.05.2017

18

02.05.2017

Weiterhin führen Frauen beim Sportverein Etsdorf das Regiment. Die Jahreshauptversammlung bekräftigte dies erneut.

Neuwahlen Vorsitzende Sandra Preitschaft



Stellvertreterin Margit Lippert



Kassiererin Christine Grosser



Schriftführerin Marianne Birner



Beisitzer Ulrike Preitschaft, Maria Allwang, Heike Birner, Johanna Schatz



Kassenprüfer Ingrid Panten , Renate Schorner . (exb)

Etsdorf. Dabei wurden die Mitglieder im Gasthaus Zum Steinköppl über ereignisreiche Aktivitäten informiert. "Unser Verein hat bei 14 Neuzugängen aktuell 162 Mitglieder", berichtete Vorsitzende Sandra Preitschaft. Bürgermeister Alwin Märkl leitete die Vorstandswahlen. Das Gremium wurde um einen Beisitzer erweitert.Schriftführerin Marianne Birner berichtete von den vielen Erlebnissen der verschiedenen Sparten, bei denen der Tempelmarathon, das mobile Erfahrungsfeld der Sinne, der Spieleparcours beim Ferienprogramm der Gemeinde Freudenberg, der Vereinsausflug nach Würzburg und nicht zuletzt die Abendveranstaltung von Helmut Binser die Höhepunkte bildeten. In diesem Zusammenhang bedankte sich die Vorsitzende auch bei Willi Koch, Vorsitzender des Vereins der Freunde der Glyptothek, für das gute und freundschaftliche Miteinander das ganze Jahr über. "In Zusammenarbeit mit der Gemeinde werden es die beiden Vereine auch noch schaffen, die Generalsanierung des reparaturbedürftigen Daches des Schulgebäudes voranzubringen", so Preitschaft."Dann wäre wieder ein großer Schritt getan, um für die Bevölkerung weiterhin ein attraktives, sportliches und kulturelles Angebot zu unterbreiten." Sie bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung in allen Belangen des Vereins und den guten Zusammenhalt. Bürgermeister Alwin Märkl lobte den Verein für sein vorbildliches Engagement und sein vielseitiges Angebot auch über den normalen Sportbetrieb hinaus. Danach wurden Termine bekanntgegeben. Unter anderem ist am Samstag, 6. Mai, wieder die große jährliche Generalreinigung der Turnhalle und es wird für das Kapellenfest hergerichtet, das am Sonntag, 7. Mai, stattfindet.Zum Saisonabschluss am Weiher mit Bootfahren und Stockbrot grillen sowie zu einer Vereinsfahrt am 21. Oktober mit Führungen durch den Geschichtspark Bärnau und die Tirschenreuther Teichlandschaft mit Abschluss in einer Zoiglwirtschaft lud die Vorsitzende ebenfalls ein.Schließlich hielt Friedgard Lingl (Schwarzenfeld) einen Vortrag über Wirkung und Anwendung effektiver Mikroorganismen, kurz EM, in Haushalt und Garten und für das allgemeine Wohlbefinden.