Freizeit Freudenberg

08.03.2017

08.03.2017

Die Gewinner "Abenteuer Freundschaft" lautete die Aufgabe für die 1. bis 4. Klassen. Erste wurde Pia Meier aus Krickelhof. Von den 3. und 4. Klassen wurde Emma Hausmann aus Schnaittenbach ausgezeichnet. "Gemeinsam stark" hieß die Aufforderung für die 5. bis 9. Schulklassen: Hier gewannen in der Gruppe 5. und 6. Klasse LeeAnn Redman aus Schnaittenbach und in der Gruppe 7. bis 9. Klasse Johannes Bauer aus Freudenberg. Die weiteren Platzierungen: Tim Knorr, Melina Schlicht, Savannah Mosley (Hirschau), Antonia Gebhardt (Schnaittenbach), Lilly Fraas, Maria Piehler, Linda Graf, Annalena Bauer (Freudenberg).

"Freundschaft ist ... bunt!" lautete das Motto zum 47. Internationalen Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken. Die Raiffeisenbank Hirschau eG hatte alle Schüler der Klassen 1 bis 9 der Grund- und Mittelschulen Hirschau, Ehenfeld, Schnaittenbach und Freudenberg eingeladen, sich kreativ am weltweit größten Jugendwettbewerb zu beteiligen.

Der Startschuss fiel bereits im Oktober des vergangenen Jahres. Bis Anfang Februar konnten die Kinder und Jugendlichen Bilder, Kurzfilme und Quizlösungen rund um das Thema Freundschaft einreichen. Mehr als 400 Kinder und Jugendliche nahmen teil. Die regionale Preisverleihung fand in der Grund- und Mittelschule in Freudenberg statt, zu der neben Prokurist Ulrich Reindl die Vertreter der beteiligten Schulen, Rektorin Marion Ott aus Freudenberg, Konrektorin Gabriele Schindler aus Schnaittenbach, die Lehrkräfte Hildegard Feyerer und Josef Schmaußer aus Hirschau, sowie Bürgermeister Alwin Märkl kamen.Alle Beiträge der Erstplatzierten werden zur Landesjury nach München eingereicht. Die Landessieger auf den Plätzen 1 bis 3 dürfen zur Siegerehrung in die Kulturhalle Zenith nach München fahren. Die 25 besten Bildgestalter auf Landesebene werden zudem zu einem Rundflug eingeladen.