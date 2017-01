Freizeit Freudenberg

25.01.2017

Mit 135 Mitgliedern gehören die Paulsdorfer Schützen zu den bestimmenden gesellschaftlichen Kreisen im Ort. Und sie wachsen weiter. Per Saldo im vergangenen Jahr um vier Neuzugänge.

Großer Ehrenabend

Aktive Jugendteams

Der neue Vorstand Turnusgemäß anstehende Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Schützenmeister Christian Schörner, Stellvertreterin Maria Aschenbrenner, Schatzmeister Michael Plata, Stellvertreterin Anna Meiler, Schriftführer Simon Rühlicke, Stellvertreter Andreas Reinwald, Pressewartin Stefanie Richter, Sportleiter Gerhard Singer, Stellvertreter Vitus Reichl, Damenleiterin Sigrid Schörner, Stellvertreterinnen Susanne Reinwald und Silke Reindl, Jugendleiter Markus Felbinger, Stellvertreter Ingrid Singer und Simon Rühlicke, Gerätewarte Robert Meiler und Robert Aschenbrenner, Beiräte Stephan Meiler und Robert Aschenbrenner, Kassenrevisoren Rita Butzund Lukas Bottek. (rst)

Paulsdorf. Außerdem hat der Verein laut Schützenmeister Christian Schörner seine eigene Champions-League, die inzwischen in die dritte Runde gegangen ist. Die Vorjahressieger Sigrid Schörner (stehend) und Robert Meiler (aufgelegt) sicherten sich jeweils das Triple. Zu Beginn der vierten Runde im Herbst wurde der Modus insofern geändert, dass ab dem Viertelfinale das K.o.-System entscheidend sein wird.Bis zur Proklamation müssen die beiden Finals ausgeschossen sein. Ebenso läuft bis dahin noch der Paulsdorf-Pokal. Als weitere Wettbewerbe wurden die Vereinsmeister ermittelt und die Bauernscheibe ausgeschossen. Das Königsschießen fehlte natürlich nicht, zudem gab es weitere eher gesellige Schießen. Schörner berichtete mithin von ausgelasteten Ständen durch Rundenwettkämpfe, Training und als Gastgeber für andere Wettbewerbe.Abschließend kündigte der Schützenmeister anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Vereins für 16. Juli einen Gottesdienst mit Kirchenzug an, am 22. Juli wird es einen Jubiläumsabend geben. Zudem zeichnete Schörner für ihre 25-jährige Mitgliedschaft Erna Hoppe aus, Elfriede Pichl wurde für ihre 40-jährige Tätigkeit als Schatzmeisterin geehrt. Beim Jubiläumsabend werden die Gründungsmitglieder gesondert gewürdigt.Jugendleiter Markus Felbinger informierte in Vertretung des dienstlich verhinderten Sportleiters Gerhard Singer darüber, dass an der Gaumeisterschaft zwei Teams mit 18 Schützen teilnahmen. Die Damenmannschaft Luftgewehr mit Sigrid Schörner, Silke Reindl und Susanne Reinwald kam auf Platz vier, das Herrenteam Luftpistole mit Simon Rühlicke, Michael Meiler und Markus Bechtl erreichte Platz zwei. Auch mit den Ergebnissen der Einzelwertung zeigte sich Felbinger zufrieden. Beim Gaukönigsschießen in Pursruck stellte die SG Paulsdorf mit Tanja Singer die 2. Zofe.Um den Landtitel nahmen vier Mannschaften mit 22 Schützen teil. Die SG Paulsdorf stellte bei Luftpistole mit Simon Rühlicke (37,17-Teiler) den Kreiskönig. Das Luftgewehrteam Damenklasse mit Tanja Singer, Sigrid Schörner und Susanne Reinwald erzielte Rang drei. Bei Luftpistole Schützenklasse kamen Markus Bechtl, Michael Meiler und Lukas Bottek auf Platz sechs.Vereinsmeister Jugend wurde Filiz Türksever (348 Ringe). Bei Luftpistole Jugend/Junioren siegte Julian Meiler vor Christian Schwarz und Zacharias Deierl. In der Damen-/Altersklasse Luftgewehr setzte sich Sigrid Schörner mit 377 Ringen an die Spitze. Tanja Singer belegte Platz zwei (367), Ingrid Singer Rang drei (350). Bei Luftgewehr Schützen-/Altersklasse siegte Joachim Baldauf, gefolgt von Gerhard Singer und Christian Schörner. Bei Luftpistole Schützenklasse/Senioren gewann Markus Bechtl mit 362 Ringen vor Siegbert Rühlicke (349) und Lukas Bottek (340).Damenleiterin Sigrid Schörner berichtete von den diversen Schießen. Im Februar 2016 stand das interne Damen-Wanderpokalschießen mit 17 Teilnehmerinnen statt. Am Gau-Damen-Wanderpokalschießen nahmen in Pursruck und Ebermannsdorf je zwei Mannschaften teil. Tanja und Ingrid Singer erhielten beim ersten Schießen in der Einzelwertung je einen Preis; beim zweiten Schießen sicherten sich die Mannschaften einen Wanderpokal.Jugendleiter Markus Felbinger berichtete von den Aktivitäten des Nachwuchses. Beim Rundenwettkampf der Jugend siegte Christian Schwarz. Bei der Landkreismeisterschaft Luftgewehr Schüler wurde Filiz Türksever Zweite. Bei der Luftpistole Jugend erreichte Zacharias Deierl Platz drei. Bei Luftpistole Jugend B belegte Julian Meiler den zweiten Platz, Christian Schwarz Rang drei, bei Junioren A schaffte Lukas Bottek den Platz zwei.Bei der Gaumeisterschaft Luftgewehr Schüler setzte sich Filiz Türksever auf Position zwei, Milena Meiler auf Platz vier. Bei Luftpistole Junioren B siegte Christian Schwarz vor Julian Meiler, bei Junioren A gewann Lukas Bottek. An der Bayerischen Meisterschaft trat bei Luftgewehr Schüler Filiz Türksever an und kam auf Platz vier; bei Luftpistole Junioren B erreichte Julian Meiler Rang neun, Christian Schwarz Platz elf