16.03.2017

Das Feld für die Glyptothek Etsdorf ist längst beackert, doch auch acht Jahre nach dem Bauantrag rührt sich nichts auf der Baustelle. Jetzt soll ein renommierter Architekt aus dem Bayerischen Wald Schwung in die Angelegenheit bringen.

Noch kein Durchbruch

Etsdorf. Wilhelm Koch, der Initiator des ungewöhnlichen Bauprojekts, holt Peter Heimerl ins Boot. Der in der Nähe von Viechtach geborene Architekt gilt als einer der renommiertesten Vertreter seiner Zunft. Eines seiner bekanntesten Bauwerke ist das Konzerthaus Blaibach. In die Ortsmitte des Dorfes im Bayerischen Wald hat Heimerl einen Kubus gesetzt, in dessen Inneren jetzt schon im dritten Jahr Künstler aus aller Welt auftreten.Mit Heimerl hat es bereits ein Treffen in Sachen Glyptothek Etsdorf gegeben. Er habe zugesagt, die Idee zum Bau des Säulentempels auf dem Alten Berg bei Etsdorf mit konstruktiven Vorschlägen zu begleiten, berichtete Koch bei der Jahreshauptversammlung der Freunde der Glyptothek. Auch hätten wieder Gespräche mit potenziellen Geldgebern stattgefunden. Der Durchbruch sei noch nicht erzielt. Allerdings gebe es mittlerweile einen Sponsor für das Fundament. "Und so machen wir Schritt für Schritt weiter", erklärte Koch.Die Unterstützung des Fördervereins hat er. Die Freunde der Glyptothek werben nicht nur für die Umsetzung des außergewöhnlichen Bauprojekts, sondern sind mittlerweile eine feste Größe im Vereinsleben der Gemeinde Freudenberg. Sie bringen ordentlich Leben ins ehemalige Schulhaus, das jetzt als Tempelmuseum eine Bühne für Veranstaltungen verschiedener Art bietet. Insbesondere die Veranstaltungen "Ein Abend mit Bäff", die Sonderausstellungen "Ein glücklicher Tag in Europa" des holländischen Fotografen Lars van den Brink und "Statements für den europäischen Weg zur Glyptothek Etsdorf" des Spätberufenengymnasiums Fockenfeld hätten großen Anklang gefunden, hieß es. Ein Höhepunkt war auch der Tempelmarathon, der am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, stattgefunden hat.Am Samstag, 8. April, ist der Kabarettist Helmut A. Binser im Tempelmuseum zu Gast. Der Termin für das alljährliche Asphaltkapellenfest mit Segnung des neuen Künstlerkreuzes ist mit Sonntag, 7. Mai, angesetzt. Erstmals findet beim Asphaltkapellenfest eine jüdisch-christliche Andacht mit einem Rabbiner und einem katholischen Pfarrer statt. An diesem Tag wird auch die neue Sonderausstellung im Tempelmuseum eröffnet.___Weitere Informationen im Internet: