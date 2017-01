Kultur Freudenberg

"Arizona - New Mexico" heißt die Ausstellung, die von Samstag, 21. Januar, bis Sonntag, 19. Februar, in der Galerie Gräfenhahn in Aschach (Kreis Amberg-Sulzbach), Heiligenberg 24, den Zauber des Südwesten der USA zeigt. Im Nirgendwo und doch inmitten einmaliger Natur- und Kulturlandschaften. Mit dieser Faszination, das Gesehene im Bild festzuhalten, versucht Fotografin Laura Gräfenhahn dem Betrachter ihre Vorliebe für karge und surreale Landschaften, sowie die Schönheit und Verletzlichkeit, der uns umgebenden Natur zu vermitteln. Die Besucher können zudem diese mehrwöchige Rundreise in einer audiovisuellen Show mitverfolgen. Die Vernissage ist am Samstag, 21. Januar (18.30 Uhr). Die Ausstellung kann jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Bild: Gräfenhahn