Über 3000 Kilometer, etwas mehr als drei Wochen Zeit und rund 3400 Fotografien - so liest sich die Bilanz der Reise von Galeristin Laura Gräfenhahn, die sie im Sommer 2016 allein im Auto bewältigte. Was sie dabei fotografierte, zeigt sie jetzt in einer Ausstellung.

Dünen und Felsen

Ein neuer Ansatz

Service Die Ausstellung in der Galerie Gräfenhahn, Heiligenberg 24, 92272 Freudenberg-Aschach (Kreis Amberg-Sulzbach), dauert bis 19. Februar. Öffnungszeiten jeweils Samstag und Sonntag von 15-18 Uhr.



www..laura-graefenhahn.de

Aschach. Die Strecke führt sie durch Arizona und New Mexico, von Phoenix aus Richtung Süden nach Tucson. Für ihre Ausstellung wählt sie 40 Bilder aus, die vom Zauber des Südwestens der USA berichten. Es sind Augenblicke, die sie irgendwo im Nirgendwo und doch inmitten einmaliger Natur- und Kulturlandschaft gefunden und festgehalten hat. "Ich möchte mit der Ausstellung meine Eindrücke und Erfahrungen mit anderen, die mit mir Freude haben an den Bildern, teilen!", erläutert sie.In Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, startet sie ihre Reise. Von der hektischen Millionenstadt taucht sie ein in die Ruhe von Natur und Landschaft. Als Motiv dient der Fotografin aus Leidenschaft alles, was sie anspricht. Das sind zuerst einmal die landschaftlichen Höhepunkte, weiße Gips-Dünen und rote Felsen, dunkle Tropfsteinhöhlen und lichtflirrende Wüsten, bizarre Kakteensäulen und versteinerte Baumriesen, puristische Adobe-Architektur (Lehmziegelbauten), markante Lavaformationen und ausgewaschene Felsenzacken. Beachtung finden aber auch "Lost Things", unscheinbare Dinge die achtlos am Weg liegen, Vergessenes wie ein Strohhalm im Sand oder eine Sonnenbrille auf der Bank. Sie entdeckt, erspürt und fühlt das Besondere, arrangiert nicht, aber findet und entwickelt daraus eine neue, positive Orientierung. Auf 50-mal-70-Zentimeter große Kunststofftableaus sind die hellen, leuchtenden Ergebnisse gedruckt. Dritter Aspekt der Reisebilder sind die Blicke aus den Motelfenstern. Nichts Sensationelles gibt es zu entdecken, eher monotone Kleinstadtatmosphäre, ungastliche Szenarien oder trostlose Gebäude."Um gute Fotos zu machen ist es entscheidend, wie man seine Umwelt sieht und auf sie reagiert. Mit Hilfe von analoger und digitaler Technik, viel gestalterischer Fantasie und Einfühlungsvermögen versuche ich ausdrucksstarke Bilder zu machen", so umschreibt sie ihre Intention für ihre fotografische Arbeiten. Ihre Themenbereiche sind Landschaft, Natur, Architektur. Sie widmet sich Detailaufnahmen und findet auch die Haiku-Fotografie reizvoll. Dabei entsteht - inspiriert von der japanischen Gedichtform Haiku - ein neuer Ansatz für die Naturfotografie.