13.03.2017

Die Bauernbühne serviert ihrem Publikum einen Mord zum Hauptgang. Bei zarter Rinderlende dürfen die Zuschauer an den einzelnen Tische darüber diskutieren, wer den Verleger Sebastian Krahl ins Jenseits befördert hat. Gar nicht so einfach, schließlich haben alle Protagonisten ein Motiv.

Auflösung beim Dessert

Eine Frage des Motivs

Der Kopf des Verlegers fällt plötzlich auf die fein gedeckte Tafel: Sebastian Krahl (Norbert Altmann) ist tot. Jemand aus der illustren Gesellschaft hat ihn ermordet, vergiftet mit Blauem Eisenhut. Doch wer ist der Mörder? Ein Motiv haben so ziemlich alle. Jetzt sind die Zuschauer gefragt, bei rosa gebratener Rinderlende diskutieren sie an den runden Tischen, wer es denn nun sein könnte.Vorletzter Akt beim Krimidinner der Freudenberger Bauernbühne, denn mit dem Nachtisch folgt auch die Auflösung. Im Wutschdorfer Pfarrsaal herrscht am Freitagabend bei der Premiere Candlelight-Atmosphäre, schließlich darf das Publikum zum Krimi ein viergängiges Menü, zubereitet von der Theaterküche, genießen. Nach Aperitif, Gruß aus der Küche, Vorspeise und Suppe müssen die Hobbydetektive ermitteln, wer nun dem Verleger das tödliche Gift des Blauen Eisenhuts verabreicht hat.Sie diskutieren über Motive, benennen den Täter, verwerfen ihn wieder, beleuchten den nächsten Verdächtigen, fragen sich, ob sie den einen oder anderen Hinweis übersehen haben. Die Zeit drängt, denn nach dem Hauptgang gibt es die Auflösung - dann steht auch fest, welcher Tisch den Mörder überführt hat. Und auch das Dessert wartet.Eine eiskalte Überraschung zum Abschluss, tolle Livemusik von Leif (Piano) und Josef (Kontrabass), die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Theaterküche und natürlich die meisterliche schauspielerische Leistung der Akteure: All das hat zu einem spannenden, aber auch unterhaltsamen und wohlschmeckenden Abend beigetragen.Für das Krimidinner hat Spielleiter Benno Schißlbauer das Stück "Mord à la Carte: Zum Nachtisch Blauer Eisenhut" von Madeleine Giese ausgewählt. Verleger Sebastian Krahl (Norbert Altmann) und seine Gattin Vanessa (Monika Altmann) treffen sich zum Abendessen mit zwei befreundeten Ehepaaren: Hanne und Günther Berlicher (Ramona Altmann und Klaus Dotzler), Beate und Lucas Schäfer (Christine Hahn und Michael Vogt). Kleine oder größere Gehässigkeiten tauschen die Paare genauso aus wie Nettigkeiten und Wangenküsschen - da staunt selbst Kellner Alf (Reinhold Escherl) so manches Mal. Das Geflecht aus heimlichen Liebschaften, amourösen Abenteuern, Geldgier und falscher Freundschaft macht es dem Publikum nicht wirklich leicht, den Mörder zu überführen.Die Witwe findet, vergiftet zu werden, sei kein anständiger Tod. Sie könnte durchaus die Täterin sein, schließlich betrügt ihr Mann sie. Doch auch die heimliche Geliebte muss eines erkennen: Auch ihr ist der Verblichene nicht immer treu gewesen. Und was ist eigentlich mit den Männern? Sind sie wirklich so gute Freunde des Verlegers?