03.02.2017

Larifari und Freude über die überdachte Zuschauertribüne für das Freilufttheater - beim Verein Freudenberger Bauernbühne herrscht eitel Sonnenschein. Dies kam nun bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Dotzler zum Ausdruck

In der Mitgliederversammlung 2017 hielt der Vorstand der Freudenberger Bauernbühne Rückschau auf 2016. Über 60 Mitglieder waren der Einladung in den Gasthof Dotzler gefolgt, in dem die Generalversammlung erstmals abgehalten wurde.In seinem Bericht ging Vorsitzender Norbert Altmann auf die markanten Ereignisse des abgelaufenen Jahres ein. Schwerpunkt waren dabei die Investitionen ins Freilichttheater mit Anschaffung einer überdachten Zuschauertribüne. Durch die Zuschüsse der Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach aus Leader-Mitteln und der Gemeinde Freudenberg seien die Ausgaben im Rahmen geblieben. Altmann zeigte sich froh und erleichtert, dass alles so gut geklappt hatte, wies aber auch auf die enormen Anstrengungen hin bis alles unter Dach und Fach war. Er bedankte sich bei den vielen Helfern.Ein weiterer Freudengrund war der Erhalt des bayerischen Amateurtheaterpreises Larifari, den die Bauernbühne 2016 in der Kategorie Mundarttheater erhalten hatte. Zur Verleihung fuhr eine 50-köpfige Abordnung nach Neuburg an der Donau zum Festakt. Neben diesen Höhepunkten war auch das normale Programm reichlich und gut besucht, so etwa die Teilnahme am Faschingszug oder die Theaterfahrt nach Passau.Ein wichtiger Punkt für Altmann ist die Jugendarbeit. Mit dem Stück "Die Mordsfrauen von Freudenberg", habe sich die Junge Bühne Freudenberg endgültig in der hiesigen Theaterlandschaft etabliert. Am Ende erwähnte Altmann noch die Herbergssuche im Advent, die die Bühne mit einer Mischung aus jungen und älteren Spielern hervorragend darstellte.Schriftführerin Barbara Söllner berichtete über die stetig wachsende Mitgliederzahl. Zum Jahreswechsel habe die Freudenberger Bauernbühne stolze 365 Mitglieder gezählt. Der Großteil ihres Berichts gehörte aber der Tätigkeit als Leiterin der Kindertheatergruppe. Sowohl mit dem Theaterworkshop im August, als auch beim jährlichen Hirtenspiel im Advent konnte Söllner von den theaterbegeisterten Kindern berichten..Kassier Helga Vogt legte vor allem die Investitionszahlen des abgelaufenen Jahres erneut genau dar. Die Gelder wurden zur Verbesserung des Theaterbetriebs korrekt eingesetzt.Spielleiter Benno Schißlbauer konnte in seinem Bericht gleich über drei Theatersaisonen ausführen: Im Frühjahr stand der Klassiker "Das Verlegenheitskind" an, das Jubiläumsstück von Reinhold Escherl, der damit sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte. Sehr angetan war Schißlbauer vom Erhalt des Amateurtheaterpreises mit dem Stück "s' Schwalberl" das im Sommer 2016 vor der neuen Zuschauertribüne gespielt wurde. Ebenso stolz war er auf die Junge Bühne Freudenberg, die unter seiner Regie die Krimikomödie "Die Mordsfrauen von Freudenberg" mit großem Erfolg aufgeführt hat.Nach den Berichten erhielten Tobias Hirn und Roland Wiesmet vom First-Responder-Team eine Spende von 500 Euro, quasi als Anerkennung für den Einsatz der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf beim Freilichttheater im Juli. Abschließend lud Norbert Altmann zur Fahrt ins Blaue ein. Für die Gaudifahrt am Samstag, 11. Februar, sind noch Plätze frei; Anmeldung und Info beim Vorstand.