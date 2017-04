Kultur Freudenberg

09.04.2017

3

0 09.04.2017

Etsdorf. "Manchmal werde ich gefragt: Ham dei Texte aan Hintergrund?", bekennt Helmut A. Binser. Er dreht sich auf der Bühne um, blickte auf den Vorhang und sagt: "Heit is er schwarz." Das war sein Humor auch ein bisserl - und ganz klar sein Outfit. Seinem Publikum verriet er am Samstag in Etsdorf (Aussprache: Etschdorf), dass er ausschließlich schwarze T-Shirts, Jeans, Socken und Unterhosen hat, womit ihm die Auswahl leicht fiel. "Entweder du trinkst nicht mehr oder wir bekommen einen begehbaren Kleiderschrank", hatte ihn seine Freundin vor die Wahl gestellt. Nun liegen seine paar Sachen dort und er nimmt einfach das Oberste vom Stapel.

Zum Rauchen hat er zwecks der Figur aufgehört, denn früher war er dermaßen dünn, dass man ihn fast nicht sehen konnte. Das hat inzwischen so gut funktioniert, dass er mit seiner Wampe als Probe-Modell für Schwangere posieren konnte. Wenn er sich nach seinem Bier bückt, muss er das vornüber tun, "sonst gibt's a After-Show-Party". Auf seinem Buch, denn Literat ist er auch, sieht man ihn von hinten. "Der Verlag meinte, dann verkauft es sich besser." Viel aus seinem Leben ließ der Binser die Leute wissen, die sich darüber königlich amüsierten. Zwischen dem Kabarettisten und den Zuhörern stimmte im Tempelmuseum alles. Dialekt, Art der Witze und überhaupt - "kann ich euch zum nächsten Auftritt mitnehmen?"Seine Knopfharmonika heißt Karl-Heinz, obwohl er sie zunächst Mark Knopfler taufen wollte, seine beiden Kumpels mit auf Tour: Lumpi und Schlucki, Spitzname je nach Passion. "Wir san zu dritt unterwegs. Der, wo den Führerschein hat, fährt." Extra ein Liebeslied an den Lappen ist ihm eingefallen, als er diesen einmal abgeben musste. Seine eigenen Hobbys sind Schnupfen und Mopedfahren auf der Zündapp vom Opa.Die Eltern gaben ihn und seine Schwester oft der Oma, die hatte das mit der Erziehung besser im Griff. Das glaubte man ihm gerne, zeigte sich der 37-Jährige als sympathisches Schlitzohr, dem sicher in seiner Jugend nur Blödsinn eingefallen ist. "Wenn i g'fragt werd': Wie kommst'n auf so aan Schmarrn? Dann is des, wie wennst zum Bäcker sagst: Wie machst'n des G'lump? Also net sche." Besser sollte man formulieren: "Wie im Himmel fällt einem soviel Lustiges ein?"