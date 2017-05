Kultur Freudenberg

08.05.2017

Die Gäste kamen in Scharen, der Regen setzte nicht zu früh ein, die erstmals aufgebauten Zelte taten gute Dienste, der Rabbi erwies sich als gewitzter Redner. Eigentlich ein prima Asphaltkapellenfest. Doch Organisator Wilhelm Koch war schon im Vorfeld etwas die Laune verhagelt.

Etsdorf. Anlass war die Beschwerde eines Landwirts, durch die Koch seine Pläne für einen Kreuzeweg inklusive entlang der Straße bis hoch zur Asphaltkapelle vorläufig begraben muss - nach dem zwölften Kreuz bzw. der fünften gepflanzten Säuleneiche. Das Fundament für das zwölfte Kreuz war schon errichtet, als der Pächter der benachbarten Flächen Koch wissen ließ, es störe ihn, wenn er dort mit seinen landwirtschaftlichen Geräten arbeite und dann beim Rangieren ständig auf die Kunstwerke achten müsse.Und weil die ganze Aktion laut Koch von der Gemeinde nicht genehmigt ist, sondern geduldet wird, solange niemand daran Anstoß nimmt, gab man nach und setzte das letzte Kreuz weiter unten ein. Den bereits gepflanzten Baum ließ man aber stehen. Koch überlegt jetzt, ob mit einer Bodenplatte als 13. Kreuz eine Fortsetzung möglich wäre. Oder in der bisherigen Form weiter oben in der Nähe der Kapelle. "Andere Möglichkeiten sehe ich nicht." Besonders war heuer auch die Andacht zum Auftakt des Festes: Pfarrer Alfons Forster (Michldorf) und sein Freund, Rabbiner Dannyel Morag aus Hof, gestalteten sie als jüdisch-christliche Annäherung. Morag freute sich über den ("bei uns nicht üblichen") Gottesdienst in der Natur und sah alle Menschen als gleich an: "Ich kennen keinen, der seinen Koffer mitnehmen kann nach oben."Bereits am Vormittag war im Tempelmuseum die Ausstellung "ÜBERGANG" eröffnet worden. Josef Schulz hat dafür mehrere Jahre lang Grenzübergänge in Europa fotografiert.