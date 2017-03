Kultur Freudenberg

29.03.2017

Mit seinem mittlerweile dritten Bühnenprogramm "Wie im Himmel" ist Helmut A. Binser aktuell auf Tour - und man darf sich auf viele neue G'schichten und Lieder des gemütlichen Waidlers freuen. Binser ist ein bayerisches Original: lebenslustig, humorvoll und zünftig, sein Bühnenauftritt so lässig und selbstverständlich als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Mit seinem neuen Programm bespielt er spitzbübisch und voller Leidenschaft die Kabarett- und Wirtshausbühnen Bayerns und Österreichs. Am Samstag, 8. April, gastiert er um 19.30 Uhr im Tempel Museum in Etsdorf (Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach). Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz