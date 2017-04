Kultur Freudenberg

24.04.2017

Es war schon seit Monaten ausverkauft. Entsprechend glücklich schätzen konnte sich, wer eine Karte fürs Musikantentreffen in Freudenberg ergattert hatte. Der erlebte einen Abend mit guter Musik, viel Humor, tollen Gedichten, viel Gesang und glänzender Stimmung.

Liebe zum Zwiefachen

Rosen für die Damen

Weitere Termine Gelegenheit, die Blechernen Sait'n wieder live zu hören, gibt's am Samstag, 13. Mai, in der Birglandhalle in Schwend und am Donnerstag, 25. Mai, beim Dousamma in Hirschau. "Zither meets Louis Armstrong" heißt das Motto zweier Samstag-Abende am 9. September in Elbart und am 18. November im Kultur-Stadel Lauterhofen. (brü)

(brü) Bereits zum fünften Mal hatten die Blechernen Sait'n ihre Freunde in den Dotzlersaal nach Freudenberg eingeladen: Hier war die Crème de la Crème der bayerischen Volksmusikszene zu hören. Für seine abwechslungsreiche und hochkarätige Auswahl an Freunden ist das Musikerehepaar Franz und Ingrid Gericke bekannt - auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus. So braucht es kaum Werbung, um den Saal zu füllen.Die Gebrüder Siggi und Erich Ottenschläger aus dem oberfränkischen Kleinsendelbach sind Urgesteine der fränkischen Volksmusik. Mit Gitarre und Quetschn, vor allem aber mit viel lockeren Sprüchen und alten, überlieferten Liedern begeisterten sie die Zuhörer. Nicht umsonst sind sie gern und oft gesehene Gäste beim BR-Fernsehen und -Rundfunk. Wer auf ihren Hit "Wenn i nachts vo da Stanz hoamgä" gewartet hatte, wurde im zweiten Teil des Abends nicht enttäuscht. Auf dem Stuhl stehend "rappte" (so wurde sein Gesangsstil kürzlich von einem jungen Fan bezeichnet) Erich weltrekordverdächtig vom modernen "Schnecknschecken". Unnachahmlich auch die Zugabe des Liedes, das die meisten Zuhörerwünsche beim BR-Rundfunk hatte: "Des Uhraufziehn". Gepaart mit Witzen und seinem trockenem Humor ließ das Duo den Saal toben.Am weitesten war wohl die Auer Geigenmusi gereist. Sie kommt aus der Hallertau und spielt mit zwei Geigen, Steirischer und Bassettl auf. Die Musi mit Leiter Karl Schmid unterhält das Publikum mit einer erfrischenden Mischung aus Volksmusik und Gesang. Die Stücke stammten zum großen Teil aus der Holledau, wobei eine besondere Liebe den Zwiefachen gilt. Während mal die Steirische, mal die Geigen in den Vordergrund traten, umrahmte Eberhard Baier mit seinem Bassettl wunderbar die Melodie.Die Hammerbachtaler Blousn als Lokalmatadoren durfte auch diesmal nicht fehlen. Sie eröffnete den Abend. Eine großartige Mischung lieferten die acht Bläser, von moderner Blasmusik bis zu Klassikern. Das ging sofort in die Beine und riss die Zuhörer mit. Nicht umsonst gilt die Tanzmusik "ohne Strom", wie sie sich gerne selber nennen, als eine der besten Gruppen im Landkreis. Aber auch weit darüber hinaus, was sie auf ihrer Konzerttournee 2012 sogar im Ural/Russland unter Beweis stellte.Besonderes Augenmerk legt Franz Gericke immer auf den Moderator. Der Oberpfälzer Mundartdichter Stefan Thumann aus dem Landkreis Neumarkt, der die Blechernen Sait'n auch bei ihren Jubiläumsabenden mit Mundartgedichten unterstützt, fand die richtige Mischung aus Witz und Nachdenklichem "ausm Lebn", wie der Applaus zeigte. In die Geschichten über den verletzten Mountain-Biker oder vom Ärger mit der Kleiderauswahl seiner Frau konnte sich mancher hineinversetzen. Seine Witze über den "Bürgermeister mit seim Gschmarre" oder den "Zwoa Kroahan aafm Baam" ernteten wahre Begeisterungsstürme.Franz Gericke war doppelt gefordert - als Tubist bei der Hammerbachtaler Blousn und natürlich bei den Blechernen Sait'n. Ingrid Gericke sang zunächst ein selbstgestricktes Couplet, mit einer Charlston-Melodie über geschickte Betrugsversuche im Alltag "Moinst du, glaabst du, I kummat vo Dummsdorf". Sepp Donhauser aus Etzelwang sang in einer fantastisch weichen Tenorstimme sein eigenes Lied vom "Familienfest", bevor Franz Gericke in bekannter Manier Louis Armstrongs "Just a Gigolo" zum Leben erweckte. Sehr zur Freude einiger Damen im Saal, denen er dabei Rosen überreichte.Instrumentale Virtuosität zeigten die drei Vollblut-Musiker beim spanischen "Tico Tico", bevor Gehricke als Gärtner wieder ins Komödiantische springen durfte. Mit russischen Flair triumphierte er über seinen Rasen und dessen Tücken in Gestalt von Moos und Unkraut. Mit seinem "Nix Amore" brachte er den gesamten Saal zum Mitsingen und Toben. Mit einer unbeschreiblich tiefen Bass-Stimme glänzte er beim Volkslied "Kimmt schoi hoimli die Nacht", mit dem der Abend ausklang. Beendet war dieser aber erst nach Zugaben aller Beteiligten. "Es ist ein Wahnsinn, was die Gehrickes jedesmal auf die Beine stellen" - mit diesem Fazit sprach Kreisheimatpflegerin Martha Pruy sicher vielen aus dem Herzen.