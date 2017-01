Kultur Freudenberg

19.01.2017

Stabwechsel beim Musikverein Freudenberg. 40 Jahre ist der Verein alt. Länger als die Hälfte dieser Zeit hat Gerhard Zinnbauer dirigiert. Jetzt kommt es an der Spitze des Orchesters zu einer Änderung.

Josef Zweck heißt der neue Dirigent - es ist aber nicht "der" Musikant Josef Zweck, den in Freudenberg alle kennen, sondern ein Namensvetter aus Schwandorf. Musikvereins-Vorsitzender Helmut Stobitzer bezeichnet ihn als hochqualifizierten Fachmann. Zweck habe in Kinderjahren bereits bei Hans Sikorski, der seinerzeit auch den Aufbau der Jugendblasorchester in Vilseck und Freudenberg unterstützte, Posaune gelernt.Seine musikalische Laufbahn führte ihn zum Heeresmusikkorps 4 in Regensburg. Nach einem Musikstudium bei der Zentralen Ausbildungsstelle für Militärmusik in Hilden (Nordrhein-Westfalen) ging sein Weg über die "Robert-Schuhmann-Hochschule für Musik Rheinland" als Solo-Posaunist sowie das Heeresmusikkorps zum Luftwaffenmusikkorps 1 in Neubiberg. Musikalische Einsätze hatte er in symphonischen Blasorchestern, Big-Bands, der Egerländer Blasmusik und der Kammermusik."Während seines beruflichen Engangements war Josef Zweck von 1998 bis 2011 als musikalischer Leiter der Jugendblaskapelle St. Georg in Rieden auch als Dirigent sehr erfolgreich", stellte Stobitzer fest. Mittlerweile fand die erste Orchesterprobe statt, bei der der bisherige Dirigent einen ungewohnten Platz einnahm: Er spielte Klarinette inmitten der Musiker-Schar.Zinnbauer hatte das Jugendblasorchester als Dirigent und Ausbildungsleiter im Jahr 1992 übernommen und konnte bereits 1995 mit dem Orchester den Musikförderpreis des Bezirks Oberpfalz in Empfang nehmen. Anlässlich des Neujahrsempfangs der Gemeinde Freudenberg 2010 wurde Gerhard Zinnbauer für sein großes Engagement im Musikverein die Verdienstmedaille der Kommune verliehen.