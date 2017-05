Politik Freudenberg

09.05.2017

9

0 09.05.2017

Einstimmig hat der Gemeinderat Freudenberg den Haushalt für 2017 genehmigt. Bei einem Gesamtvolumen von 10 719 924 Euro betrug der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 5 336 777 Euro. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung nun bei1267,47 Euro.

Für Gestaltungsspielraum

Die Obergrenze

Haushalt 2017 Rahmendaten



Verwaltungshaushalt 6 835 924 Euro Vermögenshaushalt 3 884 000 Euro Gesamthaushalt: 10 719 924 Euro



Verbindlichkeiten



Schuldenstand am 31.12.2016 5 336 777 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 1267,47Euro



Steuerhebesätze



Grundsteuer A und B 320 v. H. Gewerbesteuer 380 v. H.



Verwaltungshaushalt



Wichtige Einnahmeposten



Steuern (Grund- und Gewerbesteuer) 1 017 400 Euro Einkommen- und Umsatzsteuer-Anteil 2 334 600 Euro Schlüsselzuweisungen 959 000 Euro Allg. Zuweisungen 267 000 Euro Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1 088 290 Euro Zuschüsse für laufende Zwecke 677 300 Euro Konzessionsabgabe 90.000 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Personalausgaben 1 434 420 Euro Kreisumlage 1 631 994 Euro Gewerbesteuerumlage 144 700 Euro Zuführung an Vermögenshaushalt 576 531 Euro Zuschüsse f. laufende Zwecke und an soziale Einrichtungen (Kindergärten und Krippe) 850 760 Euro Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1 624 085 Euro Zinsausgaben 155 600 Euro



Vermögenshaushalt



Wichtige Einnahmen:



Zuführung vom Verwaltungsetat 576 531 Euro Rücklagenentnahme 678 964 Euro Darlehensaufnahmen 300 000 Euro Zuweisungen und Zuschüsse 2 239 150 Euro Beiträge 76 355 Euro Investitionspauschale 126 500 Euro



Wichtige Ausgabeposten



Breitbanderschließung 100 000 Euro Feuerschutz 107 000 Euro Investitionen im Bereich Schulen 1 141 200 Euro Dorferneuerung Bühl 527 000 Euro Grunderwerb 101 000 Euro Dorferneuerung Lintach 47 000 Euro Straßen- und Wegebau 175 000 Euro Kanalkataster 40 000 Euro Kläranlagen, Kanalbau 356 500 Euro Tilgungen 322 800 Euro Wasserversorgung 112 000 Euro Sanierung Altes Forsthaus in Freudenberg 585 000 Euro

(sche) Bürgermeister Alwin Märkl zeigte in seiner Haushaltsrede Verständnis für den "Wunschzettel" seiner Bürger. Vieles ließe sich aber wegen mangelnder Finanzmittel nicht immer gleich realisieren. Der Etat-Entwurf formuliere Ziele und Prioritäten. Zugleich manifestiere sich in ihm, welchen kommunalpolitischen Gegebenheiten und Sparzwängen der Gemeinderat unterliege und welchen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen es Rechnung zu tragen gelte. "Wenn durch die Verwaltung unter Federführung von Kämmerer Richard Zweck und Geschäftsleiter Christian Kätzlmeier der Haushalt erstellt und hinterher auch vollzogen wird, spielen seit jeher das Sparen und der Schuldendienst eine zentrale Rolle", so Märkl. Diese Strategie habe sich ausgezahlt, die Gemeinde Freudenberg ist weiterhin handlungsfähig und konnte die Neuverschuldung stetig senken, so der Bürgermeister.Auch wenn in den zurückliegenden Jahren einzelne Vorhaben mehrfach verschoben werden mussten, konnten doch wichtige Projekte umgesetzt werden. Auch im neuen Haushalt gehe es um den Spagat zwischen notwendigen kommunalen Leistungen und Haushaltskonsolidierung. Trotzdem müsse Gestaltungsspielraum bleiben. Dazu gehören für den Bürgermeister ganz wesentlich die freiwilligen Leistungen: "Sie bestimmen die Lebensqualität, die Attraktivität und die Standortkraft der Gemeinde." Dazu gehörten gute Bildungsangebote, ein reges Vereinsleben, Kultur und Sport. Der Sollüberschuss aus dem Jahr 2016 von 678 964 Euro stehe als Finanzierungsmittel für das neue Haushaltsjahr zur Verfügung. Als Grundlage für die Haushaltsansätze im Verwaltungshaushalt 2017 dienten die Ansätze sowie das Ergebnis von 2016.Die Stellungnahmen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen beschränkten sich auf nur wenige Anmerkungen. So wollte Gerhard Dotzler (SPD) mehr über die im Haushalt aufgeführten Einnahmen von Konzessionsabgaben der Energieunternehmen wissen. Weniger erfreulich sei für ihn der Rückgang der Gewerbesteuer und die Verringerung der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Trotzdem bescheinigte er der Verwaltung und dem Bürgermeister für das nachvollziehbare Zahlenmaterial ein hohes Augenmaß.Auch für Peter Göbl (CSU) ist der Entwurf des Haushaltes durch die Verantwortlichen wieder "mit Fingerspitzengefühl" erarbeitet worden. Dafür zollte er Kämmerer Richard Zweck ein großes Lob.Erfreulich war für Johann Gebhard (FW) die Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts. Er bemängelte die fehlende Ausweisung von Baugebieten in den Gemeindeteilen; hier habe die Gemeinde die "Rote Laterne" im Landkreis übernommen. Außerdem wolle er mehr Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung der Feuerwehren.Trotzdem sollte die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit rund 1300 Euro das Maß einer Obergrenze sein. Er zitierte dazu Finanzminister Wolfgang Schäuble: "Die Mehrheit der Menschen will mehr staatliche Leistungen, weniger Steuern und keine Schulden. Gleichzeitig wird dies nie zu erreichen sein."