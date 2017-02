Politik Freudenberg

10.02.2017

Die Stadt Amberg und auch einige umliegende Kommunen erheben sie bereits. Nun zieht die Gemeinde Freudenberg nach und führt getrennte Abwassergebühren ein.

Ab 1. Januar 2018 soll bei den an die öffentliche Entwässerungseinrichtung angeschlossenen Grundstücken die Gebühr für das Niederschlagswasser nach überbauten sowie befestigten (versiegelten) Flächen unterschieden werden. Um die überbauten (Dach-)Flächen und die darüber hinaus befestigten Bodenflächen zu ermitteln, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung, das Gemeindegebiet befliegen zu lassen.Auf der Basis der dabei entstandenen Bilder werden Selbstauskunftsunterlagen erstellt, die jedem Abgabepflichtigen zur Verfügung gestellt werden. Die Bewertung der Versiegelungsflächen wird in die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde aufgenommen. Außerdem soll die Verwaltung die getrennte Kalkulation der Abwassergebühren für den Bemessungszeitraum 2018 bis 2021 vornehmen. Bürgermeister Alwin Märkl versicherte, die Bevölkerung bei Versammlungen über dieses Thema zu informieren.Seit Inkrafttreten des neuen Personenstandsrechts unterliegen die Standesamtsbücher nicht mehr dem Standesamt, sondern dem Gemeindearchiv. Gleiches gilt für die ergänzend angelegten Sammelakten. Der Standesbeamte kann demnach nur noch Urkunden aus den nicht unter das Archivrecht fallenden Bücher ausstellen. Um dafür Gebühren erheben zu können, erließ das Gremium eine entsprechende Satzung. Bezahlt werden müssen künftig auch Anfragen bei der Gemeinde in Sachen Ahnenforschung.In den vergangenen beiden Jahren wurden im Freibad die Toilettenanlagen sowie die Damendusche im Funktionsgebäude saniert. Derzeit läuft die Erneuerung der Herren-Dusche. Auch die Toiletten im Bereich Bademeistergebäude bedürfen dringend einer Sanierung.Der Gemeinderat stimmte den Maßnahmen zu unter der Voraussetzung, dass die finanziellen Mittel in Höhe von rund 15 000 Euro im Vermögenshaushalt 2017 ausreichend veranschlagt werden können.