18.01.2017

Freudenberg. (sche) In der Ortsstraße Zum Steinköppl in Etsdorf wird eine Straßenlaterne aufgestellt. Eine entsprechende Anfrage von Rudolf Preitschaft (SPD) beschied der Freudenberger Gemeinderat in seiner Sitzung positiv. Laut Angebot der Bayernwerk AG beläuft sich der Preis auf 1825 Euro.

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme an der Kreisstraße AS 18 soll ein Grundstücksbesitzer in Pursruck einen Teil seines Hofs an den Landkreis abtreten. Für die Ersatzfläche müsste die Böschung um bis zu 30 Meter abgetragen werden. Das gewonnene Erdreich könnte dann für den Straßenbau verwendet werden. Der Gemeinderat hatte unter Auflagen keine Einwände, wenn auch die Baugenehmigungsbehörde nach Anhörung der Fachstellen eine Genehmigungsfähigkeit festgestellt.