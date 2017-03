Gemeinderat Freudenberg für Fortführung des Geh- und Fahrradwegs an der Straße zwischen Aschach ...

09.03.2017

In Sachen Fortführung des Geh- und Radwegs an der Straße zwischen Aschach und Raigering scheint sich nun ein Lösung abzuzeichnen. Für Fußgänger und Radfahrer bedeutet dies die langersehnte Entschärfung einer Gefahrenstelle.

Gemeinsame Wirtschaftsregion Die Gemeinden Ebermannsdorf, Freudenberg, Hahnbach, Poppenricht, Ursensollen und Kümmersbruck sowie die Stadt Amberg planen eine gemeinsame Wirtschaftsregion. Dies in dem Bewusstsein, dass man im Wettbewerb der Kommunen und Regionen um Unternehmen und Fachkräfte gemeinsam mehr erreichen kann, als jeder für sich allein.



Die Partner wollen sich zusammenschließen, um Aufgaben aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Flächenmanagement gemeinsam zu stemmen.



Ziel der Initiative soll es sein, die Region rund um Amberg als attraktiven und zukunftsorientierten Lebens- und Wirtschaftsraum darzustellen, die bestehenden Arbeitsplätze und Gewerbeflächen zu sichern und neue zu schaffen. Der Gemeinderat Freudenberg stimmte der Beteiligung an einer Zweckvereinbarung "Gemeinsame Wirtschaftregion" zu. (sche)

Als der Bebauungsplan An den Himmelsweihern in Raigering aufgestellt wurde, prüfte die Stadt Amberg, ob eine Verlängerung des bestehenden Geh- und Radwegs auch durch eine Verrohrung möglich ist. Bürgermeister Alwin Märkl informierte den Gemeinderat bei dessen Sitzung, dass dies definitiv machbar ist. Hierzu sei kein Grunderwerb durch die Gemeinde Freudenberg von den Anliegern notwendig. Die Stadt Amberg wolle die Förderanträge für den Bau der Radweganbindung möglichst zeitnah stellen, brauche dazu aber die Entscheidung, ob Gemeinde für oder gegen eine Verrohrung ist. Da sich durch den Lückenschluss gravierende Verbesserungen ergeben, stimmte das Gremium der Verrohrung zu. Eine Vereinbarung zwischen der Stadt Amberg und der Gemeinde Freudenberg bezüglich der Kostenteilung ist abzuschließen. Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan Photovoltaikpark Süß-Nord und die Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Marktgemeinde Hahnbach erhob das Gremium keine Einwände. Ebenso durch gingen auch der Flächennutzungs- mit Landschaftsplan der Stadt Schnaittenbach und der Bebauungsplan mit Flächennutzungs-Änderung der Stadt Hirschau.Keine Zustimmung fand der Antrag der Vereinsgemeinschaft Pursruck auf Zuschuss zur Erneuerung der Vereinsheim-Einrichtung. Gemäß ihren Richtlinien gewährt die Gemeinde zehn Prozent je Investition ab 5000 Euro. Da aber keines der Geräte diesen Schwellenwert überschreitet, kam ein Zuschuss nicht in Frage.