Politik Freudenberg

10.05.2017

10.05.2017

, Lintach, Paulsdorf und Etsdorf: Diese vier zentralen Standorte hat die Gemeinde für das Elektromobililätskonzept des Landkreises gemeldet. Die Entscheidung darüber liegt allerdings nicht in Freudenberger Hand.

Bürgermeister Alwin Märkl informierte bei der Gemeinderatssitzung über eine Auftaktveranstaltung zum Elektromobilitätskonzept des Landkreises. Dabei wurde den Gemeinden vorgegeben, jeweils zwei Standorte für die entsprechende Lade-Infrastruktur zu melden. Diese sollten möglichst nach Frequenz und potenziellem Nutzerverhalten ausgewählt werden. Rudolf Preitschaft (SPD) wollte die Ladesäulen in der Nähe der Autobahn bei Etsdorf positioniert haben, Mathias Demel tendierte wegen der Ladedauer von circa vier Stunden für zentrale Plätze, an der Autos länger stehen - Schule zum Beispiel. Oder Gewerbegebiete. Der Gemeinderat entschied sich deshalb, vier zentrale Standorte in Freudenberg, Lintach, Paulsdorf und Etsdorf zu melden. Die Entscheidung darüber liegt beim Landratsamt.Die Gemeinderäte erfuhren, dass den First Respondern ein Thoraxkompressionsgerät im Wert von rund 14 500 Euro als Spende in Aussicht gestellt worden sei. Dabei handelt es sich um eine Art Hartschalenrucksack zur angepassten Herzdruckmassage. Die Gemeinde übernimmt die jährliche TÜV-Gebühr von 90 Euro sowie den Austausch der Ansaugglocke pro Benutzung von rund 30 Euro. Klargestellt wurde, dass bei einem Defekt des Gerätes kein Anspruch auf eine Ersatzbeschaffung vorliegt.Wie im vergangenen Jahr sollen auch 2017 größere Randstein-Sanierungen im Gemeindegebiet erfolgen. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass in Aschach der größte Bedarf besteht. Um eine effektive und effiziente Sanierung zu gewährleisten, erfolgen die Maßnahmen künftig Ortschaft für Ortschaft. So könne auch bei der Baustellen-Einrichtung gespart werden. Das Gremium befasste sich noch mit Bauanträgen. Mit der Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses in Freudenberg, der Neubau eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes mit Werkstatt, Tank- und Lagerbereich in Pursruck waren die Gemeinderäte einverstanden. Beim Neubau eines Einfamilienhauses in Hiltersdorf handelte es sich um ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich. Der Anschluss an die Abwasserbeseitigung erfolge über eine private Anschlussleitung. Dazu sei eine Sondervereinbarung zu treffen, hieß es bei der Sitzung. Die Kosten dafür trage der Antragsteller.