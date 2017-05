Politik Freudenberg

09.05.2017

11

0 09.05.201711

Der SPD-Kreisvorsitzende Uwe Bergmann hatte zwei Gründe, sich zu freuen: Der Veranstaltungssaal in Freudenberg war brechend voll. Seine zweite Freude dürfte damit zu tun haben: Die SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen schaute vorbei. Sie könnte demnächst die Chefin der Bayern-SPD werden.

CSU braucht die SPD

Bessere Darstellung

Dem Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl war es gelungen, für die SPD-Kreiskonferenz die derzeit beliebteste bayerische SPD-Politikerin "an Land zu ziehen", wie er sagte. Die Generalsekretärin Natascha Kohnen tritt demnächst bei einer Wahl um das Amt des bayerischen SPD-Vorsitzenden Florian Pronold an. Strobl wies außerdem darauf hin, dass er bei den kommenden Wahlen in Bayern nicht mehr für den Landtag kandidieren werde. "Der volle Saal stimmt mich aber zuversichtlich, dass die SPD im Herbst bei den Bundestagswahlen ein gutes Ergebnis erzielt", sagte Strobl. "Die SPD muss aber auch hin Bayern mehr Präsenz zeigen, wenn an der Übermacht der CSU gerüttelt werden soll."Voller Zuversicht und Hoffnung war auch der SPD-Kreisvorsitzende Uwe Bergmann, dass Kandidat Johannes Foitzik dem nächsten Bundestag angehören werde. "Die künftige bayerische SPD-Vorsitzende füllt Säle", meinte der Freudenberger SPD-Vorsitzende Gerhard Dotzler, "selbst im tiefschwarzen Freudenberg". Man sei ein kleiner, aber feiner Ortsverband. "Bei uns geht es fast zu wie im Bayerischen Landtag, denn auch hier braucht die mit Übermacht regierende CSU Denkanstöße von der SPD, damit sie was Ordentliches auf die Beine stellt."Zur Politik in Deutschland erklärte Natascha Kohnen, dass der Bundeskanzlerkandidat Martin Schulz nicht nur ein Hype sei. Bereits nach der Wahl in den USA registrierte die SPD vermehrt Parteieintritte. Mit Zugpferd Martin Schulz sei der Zulauf zur SPD auf gut 16 000 angestiegen, die Bayern-SPD habe 1800 Neumitglieder gezählt. Kein Verständnis hat Natascha Kohnen übrigens, wenn Schulz mangels Abitur nicht ein geeigneter Kanzlerkandidat sein solle. "Schulz verdient eine zweite Chance, denn er hat sich von ganz unten bis zum höchsten Amt der Europäischen Union emporgearbeitet." Viele Menschen, die Angst um die Demokratie in Deutschland haben und Gerechtigkeit vermissen, setzen ihr Vertrauen auf Martin Schulz, der für eine Solidarrente kämpfe, so Natascha Kohnen. "Die Unionsparteien werden hingegen einen Bundestagswahlkampf der Angst führen", so die Generalsekretärin, "aber wir setzen auf Zuversicht und Perspektiven." Die Union bediene sich einer Sprache der Angst, denn Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle und Flut von Flüchtlingen seien negativ besetzte Ausdrücke. "Das Friedensprojekt Europa darf nicht aufs Spiel gesetzt werden, denn darauf wartet nur der US-Präsident Trump." Die SPD sollte auch nicht "über jedes Stöckchen hüpfen, das uns die AfD in den Weg hält".Flüchtlinge werden auf die nächsten Jahre ein Thema bleiben, denn Armut und Hoffnungslosigkeit in vielen Ländern werden Menschen zur Flucht aus der Heimat veranlassen, sagte Kohnen. "Außerdem sind gut 18 Millionen Menschen vom Klimawandel betroffen." Falls sie neue bayerische SPD-Vorsitzende werde, müsse die Bayern-SPD als Team auftreten und dürfe nicht nur auf CSU-Aussagen reagieren, sondern müsse sich einfach besser darstellen. "Gelegenheiten gibt es ausreichend, denn bayerische SPD-Kommunalpolitiker sind bekannt für gute Politik." Ein weiterer Punkt war die digitale Arbeitswelt. "Das kann ich mir vorstellen, aber nicht auf Kosten von Arbeitnehmerrechten." Sie forderte bezahlbaren Wohnraum und einen verstärkten flächendeckenden Breitbandausbau. "Als ich kürzlich mit meiner Tochter in Vietnam unterwegs war, habe ich quasi auf jeder Palme kostenloses Wlan gehabt."Und dann strahlte Uwe Bergmann immer noch wie der berühmte Schellenkönig, denn stehenden Applaus, so wie für Natascha Kohnen, bekomme in der Oberpfalz selten jemand.