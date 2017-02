Politik Freudenberg

05.02.2017

2

0 05.02.2017

"Aufgrund fehlender Grundflächen und zu erwartender zusätzlicher Kosten ist eine Realisierung des geforderten Radweges entlang der Staatsstraße 2399 zwischen Lintach und Raigering derzeit nicht möglich." Das erklärte der Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach, Bauoberrat Stefan Noll, bei einer Infoveranstaltung.

Grunderwerb kein Problem

Keine Verzögerungen

Lintach. Den Stand der Sanierung der Staatsstraße hatte die Zusammenkunft zum Thema, die im Zusammenwirken mit dem CSU-Ortsverband Lintach/Pursruck zustande gekommen war. Noll betonte, dass die Sanierung und teilweise Erneuerung der Staatsstraße dringend notwendig seien.Nach seinen Worten soll die Trasse zwischen Lintach und Raigering auf einer Länge von rund 2,3 Kilometern auf eine Breite von 6,5 Meter ausgebaut werden. Vorgesehen ist auch, einige enge Kurven zu entschärfen. Das macht es erforderlich, dass der Straßenverlauf an einigen Stellen verändert werden muss.Von Vorteil war laut Noll, dass der Landkreis Amberg-Sulzbach im Besitz von größeren Landwirtschaftsflächen ist und somit auch durch Grundstückstausch der für die Maßnahme notwendige Grunderwerb weitgehend abgeschlossen werden konnte.Wegen der zu erwartenden Kosten von etwa drei Millionen Euro wird die Sanierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Maßnahme soll jedoch in einem Auftrag vergeben werden und innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Gehen die Vorbereitungen gut voran, sollen die Arbeiten Anfang 2018 beginnen, mit einer Fertigstellung Ende 2019.Der erste Bauabschnitt mit einer Länge von 1,1 Kilometern umfasst die Trasse aus Richtung Lintach. Er bezieht den Bau eines Regenrückstaubeckens ein, in dem das Straßenbegleitwasser aufgefangen werden soll. Direkt im Anschluss an den ersten soll der zweite Bauabschnitt mit 1,2 Kilometern Länge folgen. Er reicht dann bis an die Ortsgrenze von Raigering.Im Zuge dieser Baumaßnahme ist auch die Sanierung der Staatsstraße durch die Ortschaft Lintach vorgesehen. Teilnehmer an der Versammlung forderten in diesem Zusammenhang, einen Gehsteig mit zu berücksichtigen. Hier verwies Noll an den Bürgermeister und die Zuständigkeit der Gemeinde.Alwin Märkl stellte dazu fest, dass ein entsprechendes Prüfverfahren zwischen der Gemeinde Freudenberg und dem Staatlichen Bauamt vereinbart werde, so dass keine weiteren Verzögerungen in der Umsetzung der Sanierungsarbeiten an der Staatsstraße zu befürchten seien.Der Bau eines Radweges entlang der Staatsstraße ist laut Noll derzeit nicht möglich. Der hierfür notwendige zusätzliche Grunderwerb - der Bauoberrat sprach von eineinhalb bis zwei Hektar - und die zu erwartenden zusätzlichen Kosten von rund 500 000 Euro blockierten diese Maßnahme.Inwieweit bestehende Feldwege in der Nähe der Staatsstraße verbessert und zu Radwegen ausgebaut werden könnten, müsste geprüft werden. In manchen Gemeinden seien solche Möglichkeiten bereits umgesetzt worden, informiert Noll.Am Schluss der Infoveranstaltung betonte Bürgermeister Märkl ebenso wie CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz, dass die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt in dieser Form weitergeführt werden solle.