Politik Freudenberg

01.03.2017

Alwin Märkl reichte den Führungsstab des CSU-Ortsverbands Freudenberg an Daniel Rupprecht weiter. Der wurde bei der Jahreshauptversammlung mit überwältigender Mehrheit zum Ortsvorsitzenden gewählt.

Ein Generationswechsel

Einige Grußredner

Vorstand Vorsitzender: Daniel Rupprecht Stellvertreter: Barbara Gerl, Alwin Märkl und Johannes Greß



Kassier: Matthias Schlegl



Schriftführer: Matthias Zeitler



Beisitzer: Josef Zeitler, Hubert Eckl, Gerhard Schorner, Benno Schißlbauer , Christian Straller



Kassenprüfer: Karl Schurz und Franz Schwarz



Delegierte zur CSU-Kreisvertreterversammlung: Alwin Märkl, Barbara Gerl und Daniel Rupprecht (sche)

Bei der Sitzung in der Gaststätte Schmie-Alm stellte der bisherige Vorsitzende Alwin Märkl in seinem Bericht fest, dass der Ortsverband auch im kulturellen Bereich sehr aktiv war. Zum Beispiel wurden der Seppel-Tag und ein Preisschafkopf ausgerichtet.Auch engagierte sich die CSU beim Kinderferienprogramm und veranstaltete ein Bogenschießen bei der Schützengesellschaft Diana. Märkl erinnerte an das Lichterfest zu Beginn der Adventszeit und an ein Treffen zum Politischen März. Märkl trat für einen Generationswechsel im Vorstand ein. Der neue Vorsitzende Daniel Rupprecht betonte, dass der Ortsverein mit dem neuen Vorstand weiterhin eine sehr schlagkräftige Mannschaft stellen könne.Er sicherte dem Bundestagsabgeordneten Alois Karl die Unterstützung im Wahlkampf zu. Eine Zillenfahrt oder eine Fahrt zum Zoo von Pilsen stehen für die Beteiligung am Ferienprogramm zur Debatte, ein Preisschafkopf ist geplant. Auf Vorschlag des neuen Vorstands wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 63 auf 70 Euro ohne Vorbehalte angenommen. Pensionisten und Rentner sind von der Neuregelung ausgenommen.CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz ging in seinem Kurzreferat auf die Aktivitäten der Partei im Landkreis ein und berichtete aus seiner Arbeit im bayerischen Landtag. Grußworte sprachen auch Landrat Richard Reisinger und Bezirksrat Martin Preuß.