Politik Freudenberg

04.04.2017

8

0 04.04.2017

Vorstand Vorsitzender: Peter Göbl Stellvertreter: Stefan Beyerlein und Werner Fruth



Kassier: Michael Schneider



Schriftführer: Tobias Göbl



Beisitzer: Hans Schwarz, Franz Weiß, Alfred Zimmermann und Benjamin Weiß



Kassenprüfer: Hermann Heidtmann und Ramona Beyerlein



Delegierte zur Kreisvertreterversammlung: Peter Göbl und Stefan Beyerlein (sche)

Peter Göbl übernimmt die Führung des CSU-Ortsverbands Lintach-Pursruck. Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Freudenberg löst Hans Schwarz ab, der zehn Jahre an der Spitze stand.

Untragbarer Zustand

Wahlen verlangen Einsatz

Lintach. (sche) Bei der Jahreshauptversammlung des 32 Mitglieder zählenden Ortsverbands im Gasthaus Rehaber wurden auch die Posten von Kassenwart und Schriftführer neu besetzt. Am Samstag, 7. Oktober, feiert man 70-jähriges Bestehen.Vorher listete Hans Schwarz die Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf und blickte auf seine zehnjährige Tätigkeit als CSU-Ortsvorsitzender zurück. Bei einer Besprechung von Bürgermeister Alwin Märkl mit Vertretern der Verkehrspolizei, bei der es um eine Verbesserung der Bürgersteige an der Aschacher Straße ging, habe kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden können. In Anbetracht der gefährlichen Situation, die die Siedlung Lintach-Ost und vor allem die Schulkinder betreffe, dürfe dieses Thema auf keinen Fall in Vergessenheit geraten.Was ihm in seinem mittlerweile 33 Jahre langen politischen Leben immer wieder beschäftigt habe, sei der untragbare Zustand der Staatsstraße 2399 zwischen Lintach und Raigering, sagte Schwarz. Die Realisierung des Bauvorhabens werde nun schon seit vielen Jahren hinausgezögert. Nun hoffe er doch, dass die bei einem Infoabend von Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach gemachte Zusage einer Fertigstellung bis Ende 2019 wahr werde. Hier sei, so Schwarz, natürlich auch die Gemeinde gefordert, eine Lösung des Bürgersteig-Problems entlang der Amberger Straße vorzubereiten.Bezüglich der künftigen gemeindlichen Wasserversorgung stellte er fest, dass bei den Mitgliedern des CSU-Ortsverbands Lintach weiterhin eine klare Tendenz hin zum Anschluss an die Amberger Wasserversorgung bestehe. Dem neuen Vorstand wünschte er, dass er endlich die Fertigstellung der Staatsstraße 2399 und des Teilstücks der Kreisstraße AS 18 mit einem Ortsausbau von Pursruck feiern könne.Bürgermeister Alwin Märkl äußerte sich optimistisch hinsichtlich der Aussage von Stefan Noll zu den Bauarbeiten bei der Staatsstraße 2399 in den Jahren 2018/19. Mit einem Radweg entlang der Strecke werde es definitiv nichts werden, sagte er. Die Gemeindeverwaltung beschäftige sich derzeit mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2017: "Streichungen gegenüber der Wunschliste sind wegen fehlender Gewerbesteuern unumgänglich." Die begonnenen Randsteinsanierungen in den Gemeindeteilen werde man aber fortführen.Edeltraud Fischer von der CSU-Kreisgeschäftsstelle verwies auf die Vorarbeiten zur Bundestagswahl im Herbst. Sie dankte den ausscheidenden langjährigen Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit.