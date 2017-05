Politik Freudenberg

02.05.2017

02.05.2017

Vorsitzender Andreas Koch eröffnete die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins mit einem Rückblick auf die zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Er erwähnte dabei das Grillfest im Kreuzwirtshaus Immenstetten, die Fahrt nach Freudenberg am Main, sowie einen Themenabend, zum Erbrecht.

Am richtigen Ort

Zwei weitere Jahre

Mit Natascha Kohnen

Neuwahlen Vorsitzender: Andreas Koc h 2. Vorsitzender: Gerhard Dotzler Kassier: Thomas Hirn Schriftführer: Bernhard Wallner Stellvertretende Schriftführerin: Elisabeth Strobl Homepagebeauftragter: Franz Bruckschlegl Organisationsleiterin: Kristin Stauber Beisitzer: Rita Lukas, Hans Schuller Kassenrevisoren: Ernst Rupprecht, Rudi Ascher Delegierte zur Kreiskonferenz: Andreas Koch, Kristin Stauber Delegierter zum Unterbezirksparteitag: Andreas Koch Delegierte zur Land-/Bezirkswahl: Andreas Koch, Franz Bruckschlegl

Dass sich die SPD wieder im Aufwind befinde, stellte Koch ebenso klar. Mit Martin Schulz als Parteivorsitzenden habe man genau den richtigen Mann am richtigen Ort, um im September in das Bundeskanzleramt einzuziehen. Und dass mit Frank Walter Steinmeier ein Sozialdemokrat den Posten des Bundespräsidenten bekleidet, sollte alle Sozis in diesem Land mit Stolz erfüllen.Im Anschluss berichtete Kassier Thomas Hirn von einem soliden Kassenstand, verwies aber auf anstehende Ausgaben für die kommenden Wahlkämpfe.Kreisvorsitzender Uwe Bergmann sowie Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl bedankten sich in ihren Grußworten bei der Freudenberger SPD für ihre unermüdliche Arbeit im Ortsverein. Bundestagskandidat Johannes Foitzik stellte sich vor und gab einen Einblick in seinen Wahlkampf. Dass die Reformen der Agenda 2010 nachgebessert werden müssen, sei unabdingbar, stellte er klar.Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand um zwei Beisitzer erweitert. Ansonsten herrscht in der Freudenberger SPD Kontinuität. Andreas Koch wird weitere zwei Jahre an der Spitze des Ortsvereins stehen, Fraktionsvorsitzender Gerhard Dotzler bleibt weiterhin sein Stellvertreter.Andreas Koch und Uwe Bergmann wiesen zum Ende noch auf einen Termin hin, zu dem auch die interessierte Bevölkerung eingeladen ist: Am Montag, 8. Mai, findet um 19 Uhr im Landgasthof Dotzler die Kreiskonferenz mit der Generalsekretärin der Bayern-SPD Natascha Kohnen statt.