Gerhard Meier steht weiterhin an der Spitze des CSU-Ortsverbands Aschach-Immenstetten. Bei der Jahreshauptversammlung verdeutlichte er aber auch, dass dies seine letzte Wahlperiode sei. In zwei Jahren werde er das Amt in jüngere Hände abgeben.

Vorstand Ortsvorsitzender: Gerhard Meier Stellvertreter: Siegfried Schäffer



Kassier: Christian Drexler



Schriftführer: Martin Reiter



Beisitzer: Josef Schäffer, Thomas Spieß und Anton Kopf



Kassenprüfer: Thomas Spieß und Matthias Schwedt



Delegierte zur Kreisversammlung: Gerhard Meier und Christian Drexler (sche)

Aschach. Wie dem Bericht des Vorsitzenden zu entnehmen war, war die Feier zum 70-jährigen Bestehen des von damaligen Pfarrer Joseph Geiger in der Nachkriegszeit gegründeten Ortsverbandes ein Höhepunkt des vergangenen Jahres. Beim Preisschafkopf im Bienenhof Aschach wurde an 18 Tischen gespielt. Im Politischen März referierte Bürgermeister Alwin Märkl bei einem Dämmerschoppen über lokale Themen.Meier lud alle Bürger für Donnerstag, 23. März, zu einer Informationsveranstaltung mit dem Bürgermeister ein. Weiterhin verwies er auf den Besuch von Finanzminister Markus Söder anlässlich des Jubiläums des Burschenvereins 07 Raigering am Montag, 17. Juli.Kreisvorsitzender Harald Schwartz hob in seinem Referat das anerkennenswerte ehrenamtliche Engagement in den CSU-Ortsverbänden hervor. Auch berichtete der Abgeordnete von seiner Arbeit im Bayerischen Landtag. Beispielsweise hätten die Parlamentarier mit CSU-Mehrheit gegen erbitterte Widerstände in einer Marathon-Debatte ein umstrittenes Integrationsgesetz beschlossen, das den Begriff einer "Leitkultur" verankert habe.Schwartz plädierte mit Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen für eine Fortsetzung der bewährten Politik. "Leider nehmen es die Wähler zu wenig wahr, wie gut es ihnen heute geht, ziehe man Vergleiche mit anderen Ländern", sagte er.Deutschland brauche Angela Merkel als Kanzlerin, nicht Martin Schulz. Es lohne sich Vergleiche bei Sachthemen zu ziehen zwischen seinen früheren Bemerkungen als EU-Präsident und den heutigen Aussagen als Kandidat für das Bundeskanzleramt.