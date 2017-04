Politik Freudenberg

17.04.2017

Etsdorf. Die Mitglieder des Etsdorfer CSU-Ortsverbandes setzen auf Kontinuität. Bei der Hauptversammlung sprachen sie im Gasthaus Steinköppl Vorsitzendem Markus Haller erneut das Vertrauen aus. Stellvertreter sind Josef Zizler, Edeltraud Fischer-Graf und Johann Kaa. Schatzmeister ist Siegmund Weber. Das Amt des Schriftführers übernahm erneut Gabi Weber. Zu Beiräten wurden Johann Strobl, Hans Bamler und Alois Haller bestimmt. Kassenprüfer sind Johann Kaa und Edeltraud Fischer-Graf. Die Delegierten für die Kreisvertreterversammlung sind Markus Haller und Edeltraud Fischer-Graf.

Mit Interesse verfolgten die Mitglieder die Ausführungen von Bürgermeister Alwin Märkl. Er erklärte, dass neben den laufenden gemeindlichen Aufgaben vor allem die Sanierung der Wasserversorgung ansteht. In diesem Jahr werde zudem die Randsteinsanierungen in Aschach in Angriff genommen. Im alten Forsthaus in Freudenberg werden laut Märkl drei Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge geschaffen.In seinem Bericht ging Haller auf die Veranstaltungen des Ortsverbandes ein. Auch eine Beitragserhöhung wurde besprochen. Die Mitglieder könnten einen Antrag stellen. CSU-Kreisvorsitzender Harald Schwartz berichtete über Kreishaushalt und Kreisumlage. Die Flüchtlingspolitik werde Angela Merkel sehr angekreidet. Doch der Weg der Kanzlerin sei der richtige, sagte Schwartz.