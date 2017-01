Politik Freudenberg

25.01.2017

Lintach. Zu einem Dämmerschoppen mit Bürgermeister Alwin Märkl (CSU) hatte der christsoziale Ortsverband Lintach/Pursuck ins Gasthaus Rehaber eingeladen. Ortsvorsitzender Hans Schwarz freute sich über zahlreiche Besucher und das daraus zu schließende rege politische Interesse im Gemeindebereich Freudenberg. Neben Märkl nahmen auch sein Stellvertreter Franz Weiß (CSU) und der christsoziale Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Peter Göbl, an der Veranstaltung teil.

Einiges abgeschlossen

Zwei Alternativen

Ausführlich informierte der Bürgermeister die Runde über zahlreiche Maßnahmen der Gemeinde, die zum Teil schon abgeschlossen wurden, bereits geplant sind oder in nächster Zeit begonnen werden sollen und müssen. Als abgearbeitet gelten mithin die Sanierung der Kläranlage Etsdorf, das interkommunale Wegebauprojekt zwischen Freudenberg und Hirschau über den Rotbühl sowie ein Teil der Dorferneuerung in Lintach.In Angriff genommen wurde derweil die Dorferneuerung in Bühl, informierte Märkl. Dennoch stünden für die Gemeinde noch etliche Aufgaben und Maßnahmen zur Erledigung an, die finanzielle Herausforderungen mit sich bringen werden. Bereits in Planung seien nötige Sanierungen der Kläranlage in Geiselhof, der Kanalisation in Immenstetten und des Wasserrückhaltebeckens innerhalb der Dorferneuerung in Lintach sowie die energetische Sanierung der Schule in Wutschdorf.Auch planen die umliegenden Gemeinden von Amberg unter Einbindung von Freudenberg die Bildung einer Wirtschaftsregion Amberg und Umland. Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die Schaffung gemeinsamer Gewerbeflächen neue Betriebsansiedlungen und damit Arbeitsplätze für die Region zu gewinnen.Er als Bürgermeister, so Märkl, müsse aber auch sorgenvolle Entwicklungen beobachten. Etwa den stetigen Rückgang der Schülerzahlen im Freudenberger Sprengel, was mittel- bis langfristig die beiden bisherigen Schulstandorte Lintach und Freudenberg auf Dauer in Frage stellen könne. Abschließend informierte Märkl noch über eine Vielzahl von Projekten für die nächsten Jahre, beispielsweise im Hochwasserschutz, hinsichtlich anstehender Straßen- und Bordsteinsanierungen in den Ortsteilen oder den geplanten Neubau eines Bauhofes.In der anschließenden Diskussion wurde wiederum intensiv über die weitere Wasserversorgung im gesamten Gemeindebereich debattiert. Märkl informierte, dass die beiden Alternativen - Aufrechterhaltung der Eigenversorgung oder Anschluss ans Amberger Netz - nach wie vor zur Entscheidung anstünden. Zum Ausbau der Kreisstraße AS 18 zwischen Lintach und Pursruck wusste der Bürgermeister nichts Neues zu berichten, da diese Maßnahme ausschließlich in die Zuständigkeit des Landkreises falle. Da bisher ungeklärte Fragen des nötigen Grunderwerbs noch völlig offen seien, dürfte sich der für 2017 vorgesehene Baubeginn nach Märkls Einschätzung noch verzögern.