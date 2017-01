Sport Freudenberg

26.01.2017

Wer braucht schon die Streif in Kitzbühel, wenn er die Johannisberg-Abfahrt in Freudenberg haben kann? Bei schönstem Winterwetter gingen rund 50 Ski- und Snowboardfahrer bei der Meisterschaft des Sportvereins an den Start. Die äußeren Bedingungen waren optimal. Das Team um Max Straller von der Skiabteilung des SV Freudenberg hatte die Strecke präpariert, Manfred Rogner das Liftstüberl aufgesperrt. Am Zieleinlauf hatten sich Dutzende Schaulustige eingefunden.

Die Piste war noch einigermaßen in Ordnung, als die Bambini im Super-G starteten. Bei den Buben legte Benno Piehler (Jahrgang 2009) eine Spitzen-Zeit vor. Nach einer Minute und fünf Sekunden rauschte er über die Ziellinie und sicherte sich den ersten Platz. Bei den Mädchen holte sich Hanna Kraus souverän den Sieg. Die Pisten-Feger von den Nachtfahrten dominierten die Jugendwertung: Bastian Straller belegte Platz eins bei den Jahrgängen 2002 bis 2005. In der nächsten Kategorie (2001 bis 1999) ließ Elias Köbler nichts anbrennen.Der Schnee oberhalb der Bergwacht-Kante war in der Nachmittagssonne schon etwas angewärmt, als Maximilian Hirsch (1999 bis 1987) auf die Strecke ging. Die Wannen, die sich mittlerweile in den Kurven gebildet hatten, konnten den jungen Mann aber nicht aufhalten. Nach kämpferischem Einsatz im flachen Abschnitt auf Höhe der Schmie-Alm und einem phänomenalen Endspurt im Rogner-Hang überquerte er nach nur 46 Sekunden die Ziellinie und sicherte sich damit nicht nur den Sieg in seiner Altersklasse, sondern auch die Vereinsmeisterschaft. "So schnelle Zeiten hatten wir noch nie", sagte Turnierleiter Max Straller. Die Tore waren heuer extrem eng gesteckt.Die weiteren Sieger in den Altersklassen heißen: Helmut Piehler (1977 bis 1966) und Fred Demleitner (1966 und älter). Bei den Damen holte sich Laura Demleitner (Jahrgang 1996) den ersten Platz in ihrer Kategorie und gleichzeitig den Vereinsmeister-Titel. Bleiben noch die Snowboarder zu erwähnen: Jeweils ganz vorne in ihrer Altersgruppe landeten hier Lukas Ries und Johannes Greß.SV-Chef Christian Straller nahm bei strahlendem Sonnenschein und knackiger Kälte die viel beklatschte Siegerehrung vor, bevor sich die siegreichen Rennfahrer nach und nach ins Liftstüberl verabschiedeten, wo die Musikanten aus dem Dorf bereits für eine Feier auf sie warteten.