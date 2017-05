Vermischtes Freudenberg

Paulsdorf. Nicht fachgerecht entsorgte Asche könnte am Montag den Brand einer Scheune in Paulsdorf verursacht haben. Die Ermittler hätten erste Hinweise darauf gefunden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz auf AZ-Nachfrage.

Die Schadenssumme bezifferte er auf rund 180.000 Euro. Davon beträfen etwa 30.000 Euro den benachbarten Gasthof Aschenbrenner, bei dem die Fassade einer Giebelseite stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Innen haben wir aber keine Schäden. Weder Wasser noch Rauch noch Ruß sind eingedrungen", erläuterte Inhaber Daniel Aschenbrenner, warum der Betrieb erst einmal nicht beeinträchtigt ist. Dankbar ist er für das rasche Eingreifen der Feuerwehr: "Wenn die nur fünf Minuten später gekommen wäre, hätten die Flammen wohl auf uns übergegriffen." Zum Glück war der Gasthof am Montag geschlossen, so dass sich keine Gäste im Haus befanden, nur das Reinigungspersonal. Bild: Steinbacher