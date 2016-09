Abschied von den heißen Septembertagen

Vermischtes Freudenberg

14.09.2016

0

0 14.09.2016

Pursruck. Was einst war, liegt heute im Nebel. Hinter dem Morgennebel liegt hier die mittelalterliche Wüstung Steindorf. Der Acker im Vordergrund trägt den Flurnamen "Obersteindorf" und der Acker rechts daneben "Untersteindorf". Das Bild entstand am Dienstag, in dieser für Mitte September so ungewöhnlich heißen Woche, kurz nach Sonnenaufgang gleich hinter Pursruck. Der Nebel und weniger die Sonne dürfte in den kommenden Tagen häufiger die Morgendämmerung begleiten. Mit dem Wetterumschwung kommt nun der Herbst. Bild: Markus Raum