09.05.2017

Christian Götz aus Etsdorf tritt die Nachfolge von Bürgermeister Alwin Märkl an, der seit 2016 kommissarisch das Amt des Jagdvorstehers ausübte. Die Vorstandswahlen standen bei der Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Etsdorf im Mittelpunkt.

Nachdem 2016 der gesamte Vorstand - ausgenommen, Christian Götz als Kassier sowie die Rechnungsprüfer Peter Koch aus Oberpennading und Markus Haller aus Etsdorf - zurückgetreten war, wurde Christian Götz von den 25 Jagdgenossen zum neuen Jagdvorsteher gewählt. Stellvertreter wurde Matthias Birner. Michael Birner wurde Schriftführer, Markus Haller Kassenführer. Zu Beisitzern wählte man Franz Wilhelm und Thomas Koch. Künftig prüfen die Kasse wie zuvor Peter Koch aus Oberpennading und Robert Delling. Dem Wegebauausschuss gehören Josef Schlosser, Alfons Ries und Johann Kaa aus Oberpennading an.Dem Bericht von Bürgermeister Märkl war zu entnehmen, dass die Bildung eines Vorstands aus Gemeindesicht äußerst wichtig sei. Er hoffe, nachdem der Rechtsstreit mit dem ehemaligen Jagdpächter abgeschlossen ist, dass eine gute Zusammenarbeit in der Genossenschaft herrsche.Die Pächter für den Jagdbogen Etsdorf Süd, Johannes Scharl und Albert Hausmann, berichteten, dass der Abschussplan erfüllt wurde. Wildschäden fielen 2016 nicht an. Die Jagdpächter sprachen die gute Zusammenarbeit mit dem Kollegen des Jagdbogens Etsdorf Nord, Reinhardt Bamler-Neidl, an. Dieser sagte, der Rehwildabschuss sei ebenso erfüllt worden. Er merkte an, dass es im Bereich des Weilers Berghof zuletzt öfter zu Problemen mit einem Landwirt komme, der ein Befahren der Wege nicht dulde.Wie in den Vorjahren beschloss man, den Pachtschilling für den Wegebau und Bachunterhaltungsmaßnahmen zu verwenden. Als weiterer Punkt stand die Gewässerunterhaltung am Lohbach an. Die Jagdgenossen entschieden, dass im Herbst 2017 dessen wiederkehrende Räumung erfolgen soll. Ob dies in Eigenleistung oder in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfolgt, ist Vorstandssache.