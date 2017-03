Vermischtes Freudenberg

12.03.2017

Die Aktiven der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf haben im Vorjahr 86 Einsätze absolviert, darunter 38 technische Hilfeleistungen, 24 freiwillige Tätigkeiten, 15 Sicherheitswachen und 9 Brandeinsätze. Hinzu kommen 110 Einsätze der integrierten Ersthelfergruppe First Responder. Somit leisteten im Jahr 2016 bei 196 Terminen der Feuerwehr 733 Dienstleistende 1121 Stunden. Dies zeigte die Statistik von Kommandant Armin Daubenmerkl bei der Dienstversammlung.

Nur wer sich an Übungen beteiligt, kann selber mit gutem Gewissen seine Arbeit im Einsatz verrichten. Armin Daubenmerkl, Kommandant der Freudenberger Feuerwehr

Das Ausbildungs- und Übungsangebot wurde wieder federführend von den Zugführern ausgearbeitet. Das Spektrum reichte von der Absturzsicherung über die richtigen Techniken beim Baumfällen und dem Einsatz von Löschschaum bei Flüssigkeitsbränden bis zum Türöffnen mit modernem technischen Gerätschaften. Sein Appell: "Nur wer sich an Übungen beteiligt, kann selber mit gutem Gewissen seine Arbeit im Einsatz verrichten." Weiterhin besuchten einige Kameraden an den bayerischen Feuerwehrschulen Lehrgänge verschiedener Fachbereiche. Zusammenfassend wurden etwa 1218 Übungsstunden erbracht.Mit Erreichen des 18. Lebensjahrs traten Kilian Feil, Jonas Greß, Kai Schuller und Hannes Müller von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst über. Sie wurden jeweils zum Feuerwehrmann ernannt. Helmut Schwab, als Quereinsteiger im fortgeschrittenen Alter mit Vorbildcharakter, hat an 15 von 16 Zugübungen teilgenommen und wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.Jugendwart Andreas Zeitler hat in seinen Reihen 15 Mitglieder, darunter 12 Jungen und 3 Mädchen. Sie werden in ihrer Ausbildung durch Wissensteste, Leistungsprüfungen auf die Übernahme in den aktiven Dienst vorbereitet. Das First-Responder-Team um Tobias Hirn und Roland Wiesnet besteht derzeit aus einem Feuerwehrarzt, drei Rettungsassistenten, drei Rettungssanitätern, einem Rettungsdiensthelfer sowie sieben Sanitätern. Beachtlich ist, dass von den erwähnten 110 Einsätzen 40 Prozent außerhalb der regulären Bereitschaftszeiten gefahren wurden. Das neue Einsatzfahrzeug sei eine große Hilfe. Demnächst wolle man bei einer Fahrzeugsegnung auch allen Spendern danken.Landrat Richard Reisinger sagte zu den Anwesenden: "Jeder wird gebraucht" - und dankte für die selbstlose ehrenamtliche Tätigkeit. Bewun-dernswert ist für ihn der Aufbau des Responder-Teams mit lebensrettenden Zielen bei der Feuerwehr. Bürgermeister Alwin Märkl schloss sich der Forderung des Kommandanten an, die Übungen regelmäßig zu besuchen. Dienen diese doch auch zur eigenen Sicherheit. Kreisbrandrat Fredi Weiß stellte fest, dass sich die ehrenamtliche Tätigkeiten bei den Rettungsdiensten von allen Ehrenämtern abheben. Ein Feuerwehrdienstleistender könne sich seine Zeit für seine Tätigkeit nicht aussuchen.